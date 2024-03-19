Продали мільйони акаунтів для ІПСО: кіберполіцейські викрили групу хакерів

Тепер їм загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляють в Кіберполіції.

Забрутфорсили 100 млн акаунтів

Фігуранти діяли методом брутфорсу (від англ. brute force – груба сила), тобто підбору пароля шляхом перебору великої кількості парольних фраз із застосуванням спеціального програмного забезпечення.

Попередньо встановлено, що за рік злочинної діяльності члени угруповання сформували бази викрадених облікових записів понад 100 мільйонів користувачів інтернету з усього світу. Інформація буде перевірятися у ході розслідування.

Фігуранти мешкали у різних регіонах України і контактували між собою через інтернет. Організатор розподіляв обов’язки між виконавцями, а останні формували бази зламаних акаунтів та виставляли їх для продажу в даркнеті.

За оперативною інформацією, клієнтами зловмисників в тіньовому сегменті інтернету були переважно шахрайські угруповання. Ці спільноти купували скомпрометовані облікові записи для використання у різноманітних шахрайських схемах, у тому числі «Друг просить у борг».

Правоохоронці провели 7 обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів на території Києва, Одеси, Вінниці, Івано-Франківська, а також Київської, Донецької та Кіровоградської областей. Вилучено понад 70 одиниць комп’ютерної техніки, 14 телефонів, банківські картки та готівку, зокрема понад 3000 доларів США. До суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

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Слідчі оголосили трьом членам угруповання підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі поліцейські направили до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Також, відпрацьовується версія співпраці фігурантів з агентами країни-агресора, оскільки викрадені акаунти, зокрема, використовувались для проведення ІПСО в інтересах рф.