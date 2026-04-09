Китай втратив контроль над суперкомп'ютерним центром? Хакери заявляють про крадіжку 10 петабайт секретних даних

Співробітники працюють за суперкомп'ютерами в Національному центрі суперкомп'ютерів у Цзінані, Китай / CNN
Поки Пекін вибудовує цифрову фортецю, невідомі хакери стверджують, що пробили в ній діру розміром у 10 петабайт. Якщо ці слова — правда, ми стали свідками найбільшого кіберпограбування в історії. Під ударом опинився Національний суперкомп’ютерний центр КНР, а разом з ним — понад 6000 клієнтів, від оборонних заводів до передових наукових лабораторій.


​Масштаб витоку важко навіть уявити: це тисячі терабайт інформації, яка накопичувалася роками. Хакери натякають, що тепер у їхніх руках опинилися розробки в галузі ШІ, космічні програми та дані про національну оборону. Технічно викачати такий об’єм непомітно — майже неможливо, що ставить питання: чи не був це інсайд або результат критичної дірки в інфраструктурі, яку ігнорували місяцями. Для розуміння контексту, сучасні методи захисту суперкомп’ютерів зазвичай передбачають сегментацію даних, але тут, схоже, “винесли” все і одразу.

 

Будівля Національного суперкомп'ютерного центру в Тяньцзіні, Китай, 18 серпня 2015 року / CNN
​Для Китаю, який зараз перебуває в стані технологічної війни з Заходом, такий удар може стати фатальним. Інвестиції Пекіна у власні обчислювальні кластери мали забезпечити лідерство, а натомість стали джерелом потенційного компромату та втрачених секретів. Ситуація вже нагадує гостросюжетний трилер, де замість зброї — мережеві кабелі, а замість сховищ — масиви HDD.


2 листопада 2010 року співробітники проходять повз суперкомп'ютер Tianhe-1 у Національному центрі суперкомп'ютерних обчислень у Тяньцзіні, Китай / CNN
​Офіційний Пекін тримає паузу, але ринок кібербезпеки вже лихоманить. Якщо хоча б частина з 10 петабайт потрапить у вільний доступ, це спровокує ланцюгову реакцію по всьому світу — від перегляду надійності Big Data сховищ до зміни протоколів доступу в державних структурах багатьох країн. Поки хакери хизуються своєю здобиччю, світу залишається чекати на докази, які можуть змінити уявлення про те, наскільки насправді захищені “цифрові мізки” наддержав.

Швидше, ніж випити каву: Geely знадобився місяць, щоб побити рекорд батареї BYD

​Джерело: Tom’s Hardware

Китай показав перший у світі 1,2-тонний eVTOL у "формі НЛО": дальність 1000 км та зліт без шуму за 3 секунди
Слідами злому Drift Protocol: колапс DeFi-екосистеми і мовчання Circle
Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років
Китай заборонив покази фільму "Людина-павук" у 2021 році через Статую Свободи, тому в 4-й частині її приберуть
Хакер, який викрав $53 млн з криптобіржі, витратив мільйони на рідкісні картки покемонів
Китай запустив перший у світі 5-тонний eVTOL: 10 пасажирів і політ до 1500 км
Новий тренд: Китай фінансує тисячі ШІ-компаній без найманих працівників
18 ступенів свободи: китайський робот-маніпулятор заряджає до 8 авто одночасно
Рослини замість ліхтарів на вулицях: Китай вивів біолюмінесцентні орхідеї, соняшники та хризантеми
Вперше в світі накладено санкції на найбільший китайський криптовалютний хаб з відмивання грошей
Набір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на iPhone в Україні, ймовірно створений оборонним підрядником США
Ілон Маск, посунься: Китай офіційно проєктує багаторазові ракети нового покоління
Адміністратори українських сайтів — нова пріоритетна ціль для російських хакерів
Швидше, ніж випити каву: Geely знадобився місяць, щоб побити рекорд батареї BYD
"Claude cпочатку відмовлявся та заперечував": хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики
Культ OpenClaw: Китай охопила ШІ лихоманка
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Stairway to Heaven: у Китаї відкрили найбільший у світі зовнішній ескалатор
Китайський токамак побив світовий рекорд з утримання плазми: понад 22 хв, але не без ШІ
Енергія на 1000 років: Китай запускає перший у світі ADS-реактор
До 2000 пострілів на хвилину: китайці створили ручний електромагнітний пістолет
