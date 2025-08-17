Продюсер Dragon Age: "The Veilguard зшита з чотирьох ігор”, її було б краще "повністю закрити"

Колишній продюсер BioWare розповів деталі створення Dragon Age: The Veilguard. Здається, грі свого часу дуже завадила провальна Anthem.

Через роки Марк Дарра охоче розкриває в інтерв’ю MrMattyPlays, що пішло не так з BioWare та серією Dragon Age. Приблизно на 39 хвилині відео Дарра каже, що, на його думку, Veilguard був “чотирма іграми, зшитими разом, і ви дійсно можете побачити ці шви”. Жах виробничого процесу та другорядність гри для студії характеризують наступні слова:

«Якщо припустити, що EA збиралася надати пріоритет Anthem над Dragon Age… єдиним [корисним] вчинком для Veilguard було б повне закриття проєкту, коли я перейшов до Anthem».

Марк Дарра перейшов до Anthem у 2017 році, коли обійняв посаду виконавчого продюсера. На той час The Veilguard, яка тоді називалася Dreadwolf, вже два роки знаходилася у розробці. Продюсер каже, що початково Veilguard повинна була стати live service.

«Вона несе в собі значну частину тягаря live service, яка працює без виконавчого продюсера, вона просто зібрала багато речей, які досі там… частково тому, що до її виходу завжди було півтора року».

Продюсер називає Veilguard «зомбі-проєктом». Він каже, що гра завжди знаходилася у перманентному стані швидкого випуску, тому ніколи не було часу докорінно перетворити її. Як нагадує PC Gamer, раніше Дарра казав в інтерв’ю, що ігри EA виходять кращими, коли вона концентрується тільки на них.

«Коли виникла ненульова ймовірність того, що Anthem вийде, і ми спробуємо запустити Dragon Age з холодного старту, EA каже: «Ні, ми більше цього не хочемо». Можливо, у такому світі взагалі [краще] не було б Dragon Age 4».

Коли руки все ж дійшли до наступної Dragon Age, значною мірою була багатокористувацькою грою. “Це було перероблено, над цим працювали — але це була основа”. Дарра дійшов висновку, що коли гра з’явилася після багаторічного шляху відтермінувань та змін, вона не відповідала своєму місцю та часу.