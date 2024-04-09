Програміст повернувся з Чехії в рф, кинув $150 фонду Навального, поклеїв листівки і сів на 7 років

Російський програміст Олексій Маляревський після 5 років життя в Чехії посварився зі своєю дівчиною і вирішив повернутися в росію.

Але повернення вийшло не самим вдалим — тепер найближчі 7 років хлопець проведе в колонії, розповідає Медіазона.

При цьому друг Маляревського розповів, що той «політикою цікавився, але зазвичай це не виходило за межі обговорень у чатах та в житті».

Сам же Маляревський спочатку 1 вересня 2023 року вийшов на Манежну площу з плакатом «Свободу Навальному, свободу політв’язням».

Його швидко затримали, але відпустили без протоколу. Тоді хлопець казав, що це його перша подібна акція.

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Потім він поклеїв листівки — шаблон йому надіслала «Команда Навального». Він їх роздрукував на своєму принтері, розклеїв на будинку в Москві і сфотографував. Звіт про це можна побачити в Telegram-каналі «Команди Навального».

Крім того, програміст ще задонатив $150 в організація «Фонд боротьби з корупцією» (створена також Навальним).

Джерело, знайоме зі справою, розповіло «Медіазоні», що програміста побили під час обшуку, і він сам дав паролі на всі свої пристрої. У суді згадували, що на телефоні у Маляревського знайшли застосунок Telegram з підписками на опозиціонерів.

За словами співрозмовника «Медіазони», прокурор дорікав програмісту в тому, що він жертвував гроші опозиціонерам, а не людям похилого віку та сиротам.

Врешті-решт Долгопрудненський міський суд засудив 29-річного програміста до семи років колонії загального режиму за участь в екстремістській спільноті (частина 2 статті 282.1 КК) та фінансуванні екстремізму (частина 1 статті 282.3 КК).