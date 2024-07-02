Прикордонники затримали 27-річного програміста, який хотів нелегально виїхати «на навчання» до Словаччини – його оштрафували на 8500 грн

Суддя Піщанського районного суду Вінницької області розглянула матеріали від прикордонної служби стосовно адміністративного порушення, здійсненого програмістом IT-компанії Casafari. Він намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою, щоб продовжити навчання в Словакії. Так він пояснив свої дії.

Зазначається, що правопорушення сталося 16 травня 2024 року, о 02 годині 10 хвилини, на напрямку Грабарівка (Україна) – Окниця (Молдова) в районі проміжного прикордонного знаку № 0229 на відстані 300 метрів від лінії державного кордону. Програміст разом чотирма іншими порушниками планував незаконно перетнути кордон у пішому порядку поза встановленими пунктами пропуску. Тим самим він вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

На судове засідання порушник не з’явився, проте в матеріалах справи була його заява про визнання вини та розгляд справи у його відсутність. Суд розглянув справу та дійшов висновку, що програміста слід визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КУпАП — а саме спробі перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску групою осіб. Обставин, пом`якшуючих відповідальність порушника, судом не встановлено. Водночас суд визначив обставини, що обтяжують відповідальність — вчинення правопорушення в умовах воєнного стану.

Отже, суд постановив, визнати програміста винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.204-1 КУпАП, та стягнути з нього штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн. Додатково йому належить заплатити судовий збір на користь держави у розмірі 605,60 грн.

Джерело: Постанова суду