Прилад нічного бачення завтовшки 1/10 волосини на основі OLED розробив Мічиганський університет

Дослідники з Мічиганського університету винайшли прилад нічного бачення та основі OLED, тонший за папір. Технологія не потребує кардинальних змін наявного виробництва

Кріс Гібінк, професор електротехніки та інформатики Мічиганського університету, можливо, зробив один із найбільших проривів у технології нічного бачення з новим типом органічних світловипромінювальних світлодіодів (OLED).

П’ятишарова OLED-плівка товщиною менше ніж 1/10 людської волосини перетворює інфрачервоне випромінення у видиме світло та посилює його більш ніж у 100 разів. Усе це за допомогою технологій, які вже використовуються для виробництва OLED-панелей.

Шар, який поглинає фотони, у поєднанні з п’ятишаровим стеком OLED перетворює інфрачервоне світло в електрони. Стек OLED виробляє п’ять фотонів на кожен електрон, який проходить через нього. Потім електрони перетворюються на фотони видимого світла. В той час, як деякі з фотонів потрапляють в око користувача, інші знову поглинаються, створюючи цикл позитивного зворотного зв’язку, який ще більше посилює кількість вихідного світла. Команда вважає, що вони можуть ще оптимізувати дизайн, щоб покращити результат.

Існує також «ефект пам’яті», званий гістерезис, створюваний в OLED, який, на думку дослідницької групи, може призвести до використання систем комп’ютерного зору. Машинне навчання та нейронні мережі потенційно можуть сприймати й інтерпретувати зображення та світлові сигнали за допомогою системи нічного бачення OLED. Залежно від того, наскільки довгим і яскравим є джерело світла, змінюється тривалість та інтенсивність ефекту пам’яті

Тож виникає питання, як цей ефект «привидів» відіб’ється на можливому майбутньому продукті.

«Пристрій працює з набагато нижчою напругою, ніж традиційні підсилювачі зображення», — йдеться в дослідницькій статті. Оскільки товщина становить лише мікрони, можна було б припустити, що пристрій може бути легким. Провідний автор дослідження Раджу Лампанде зауважує: «Це є першою демонстрацією значного посилення фотонів у тонкоплівковому пристрої».

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Сучасні прилади нічного бачення збирають навколишнє та інфрачервоне світло, яке проходить через фотокатод та перетворюється на електрони. Ці електрони проходять через мікроканальну пластину, яка розмножує електрони, перш ніж спрямовуватися на люмінофорний екран. Люмінофорний екран чутливий до електронів та перетворює їх у видиме світло.

Для хорошого ПНБ достатньо зоряного світла достатньо для хорошого, щоб дозволити користувачеві бачити у майже повній темряві. Зображення зазвичай зелені, оскільки очі більш чутливі до зеленого світла та краще розрізняють деталі у ньому. Але існують білі ПНВ, кольорові, а також можливість бачити теплові сигнатури.

Джерела: New Atlas, EurikAlert, Nature Photonics

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