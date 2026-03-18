18.03.2026

Криза, казали вони: Samsung Mobile переходить на китайські OLED-панелі заради економії

Олександр Федоткін

Підрозділ Samsung Mobile звернувся до великого китайського виробника OLED-панелей China Star Optoelectronics Technology (CSOT) з метою заощадження коштів.


Проблеми виникли на тлі того, що підрозділ Samsung  з виробництва пам’яті відмовився пропонувати мобільному підрозділу чипи пам’яті на пільгових умовах, що призвело до безпрецедентних витрат виробників лінійки Galaxy, особливо для смартфонів середнього цінового сегмента, як от Galaxy S26 FE та A57.

Наразі Samsung Mobile ледве досягає операційної маржі навіть в 1% у поточному кварталі в умовах постійного зростання цін на пам’ять та шоку, спричиненого війною США та Ізраїлю проти Ірану. В підрозділі вже оголосили надзвичайний стан та заборонили керівникам на посадах нижче віцепрезидента літати бізнес-класом на рейсах тривалістю менш ніж 10 годин. Окрім цього низку співробітників заохочують до добровільного виходу на пенсію для скорочення загальних накладних витрат на 30%.

За інформацією The Elec, MX Samsung планує придбати 15 млн OLED-панелей, переважно для Galaxy S26 FE та Galaxy A57 в China Star Optoelectronics Technology. Оскільки ці панелі значно дешевші, це дозволить мобільному підрозділу скоротити обсяги закупівлі дорожчих OLED-панелей в Samsung Display та компенсувати частину витрат, пов’язаних зі здорожчанням пам’яті. 


Більш глибоко ситуація демонструє руйнування взаємодії між різними підрозділами Samsung. Врешті-решт, чи є якась користь від функціонування єдиної корпоративної екосистеми, коли кожен підрозділ керується виключно рішеннями на основі комерційної вигоди?

Зокрема, ми писали, що Samsung Mobile припиняє продажі трискладаного смартфона Galaxy TriFold у Південній Кореї буквально через 3 місяці після початку продажів. Проблеми також зачепили підрозділ VX з виробництва телевізорів, та DA — з виробництва побутової техніки.  Практично увесь підрозділ Samsung Device Experience (DX) наразі відчуває шалений фінансовий тиск.

Джерело: wccftech

