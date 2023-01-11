Притула та Стерненко відзвітували про збір «На помсту» — за 352 млн грн купили 142 дрона-камікадзе дальністю польоту 30, 200 та 800 км

Фонд Сергія Притули за сприянням Сергія Стерненка зібрав 352 млн гривень на дроні-камікадзе для сил оборони України. Збір «На помсту» було організовано 10 жовтня, під час масованої російської ракетної атаки України. Сьогодні волонтери показали придбані БПЛА та прозвітували про витрати на них. На пожертвування були придбані:

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50 дронів вагою 3 кг з дальністю 30 км – 100 226 300 грн

42 дрони вагою 8 кг з дальністю 200 км – 51 168 600 грн

50 дронів вагою 30 кг із дальністю 800 км – 200 млн грн

Представлені безпілотники здатні дуже ускладнити життя російських окупантів на лінії фронту, прифронтових територіях та у глибині території держави-агресора, включаючи її столицю, москву.

Ударні БПЛА-камікадзе застосовують для точкової ліквідації бойової техніки супротивника, включно з артилерію та РСЗВ. Безпілотники з високою дальністю польоту здатні ефективно вражати військові цілі на значній відстані, як це довів загадковий інцидент на аеродромі енгельс-2 та в інших місцях. російські окупанти все ще мають перевагу у дальності засобів ураження – їхні крилаті ракети здатні пролетіти 2000 км до цілі.

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Залишок суми розміром 565 100 грн буде витрачений на придбання комплексу БПЛА «Валькірія», який служить для наведення та розвідки. До нього входять два безпілотники, денне та нічне корисне навантаження, станція керування у вигляді захищеного ноутбука, антени та додаткове обладнання. Безпілотники працюють на відстані до 34 км та висоті до 2 км. Комплекс виробляє ТОВ «Авіаційні системи України».

Волонтери допомагатимуть фронту і надалі – у цьому їм здатний допомогти кожний власними пожертвами. Дізнатися, куди переказувати кошти, можна на офіційному сайті Фонду Сергія Притули, а також в офіційних Telegram-каналах та соціальних мережах Притули та Стерненка. Довіряйте лише офіційним каналам зв’язку перевірених волонтерів – вони не оголошують збір коштів в інших місцях та не звертаються з проханнями про пожертви у приватних повідомленнях.