«ПриватБанк» запустив «Конверти» — аналог «Банки» в monobank (+ жарти й меми з соцмереж)

В «Приват24» з’явилась нова функція «Конверти». Це своєрідний аналог «Банок» в monobank. Як зазначають в «ПриватБанку», за допомогою «Конвертів» користувачам буде легше накопичувати гроші на будь-які цілі. «Конверти» призначені для збору донатів, накопичення коштів і керування власними витратами.

Наприклад, в «Конверті» можна встановити мету та збирати кошти спільно з друзями та близькими. Щоб прискорити збір, можна створити QR-код з посиланням (або просто посилання) на «Конверт» та розмістити його в інтернеті.

Також «Конверти» можна використовувати для планування свого бюджету. Кошти із заробітної плати, отримані на картки, можна розподілити по цільових конвертах для запланованих витрат та покупок. Зрештою, «Конвертом» можна розраховуватися, як звичайною карткою.

Схожість «Конвертів» від «ПриватБанку» з «Банками» від monobank не залишила байдужою спільноту, яка традиційно відреагувала на це жартами, згадуючи про зарплату в конвертах.