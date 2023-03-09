PSA: Частина біометричних закордонних паспортів українців стала недійсними через оновлення ПЗ та транслітерацію

Українцям, які оформлювали біометричні паспортні документи в лютому-березні, може знадобитися переоформлення закордонного паспорта — лише у разі розбіжностей в транслітерації імен і прізвищ з ID-карткою. Відповідне попередження з’явилося на сайті Державної міграційної служби 15 лютого, але це досить важливе застереження, як це нерідко буває, залишилося непоміченим.

Як пояснює ДМС, в лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Тож у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ.

Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.

Щоб уникнути неприємностей, громадянам, які оформлювали паспортні документи у цей проміжок часу, варто уважно їх перевірити та у разі встановлення розбіжностей звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу, «Паспортного сервісу». Перевірити документ можливо на офіційному сайті ДМСУ за посиланням.

В ДМСУ не наводять ніяких конкретних даних щодо кількості документів, які були визнані недійсними у зв’язку з цією прикрою ситуацією, тож лишається тільки здогадуватися, скільком українцям “поталанило” з такими паспортами. Чи можуть громадяни у такому разі розраховувати на безоплатне переоформлення, особливо з врахуванням нещодавнього подорожчання вартості оформлення документів, також невідомо.