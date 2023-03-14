Анулювання закордонних паспортів українців через транслітерацію скасовується — ДМСУ відкликала рішення, але є нюанси

Після суспільного резонансу та обурення анулюванням частини біометричних закордонних паспортів українців у разі розбіжностей в транслітерації імен і прізвищ з ID-карткою Державна міграційна служба вирішила відкликати рішення — такі паспорти залишатимуться чинними до закінчення строку їхньої дії й визнаватимуться недійсними лише після звернення особи за отриманням або обміном документів, випливає з нового роз’яснення ДМСУ.

Що не так з транслітерацією прізвища та імені латиницею в паспортах?

Транслітерація прізвища та імені латиницею, відповідно до вимог українського алфавіту, в паспортних документах застосовується в Україні з 2015 року (як в ID-картці, так і в закордонному паспорті) та є неодмінною умовою. Правила транслітерації визначені чинною Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55.

Водночас на прохання особи під час подання заяви для оформлення паспортів, транслітерація може бути змінена і виконана відповідно до написання у раніше виданих на її ім’я паспортних документах або документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Як зазначають в ДМСУ, використання громадянами України можливості змінювати транслітерацію написання своїх прізвища та ім’я призвела до зловживань — особа могла декілька разів змінювати транслітерацію.

У 2022 році Україна отримала рекомендації Європейської Комісії із застереженням щодо необхідності врегулювання питання визнання недійсними паспортів, виданих одній особі у зв‘язку зі зміною нею своїх персональних даних (зокрема й транслітерації). Спричинено це тим, що окремі громадяни України, перебуваючи в країнах ЄС та змінюючи персональні дані у своїх документах, вдаються до шахрайських дій.

Для однакового застосування поняття складових імені 17.11.2022 року Уряд схвалив уточнювальні зміни до постанов, якими регулюються питання видачі як ID-картки, так і закордонного паспорта. А саме, встановлено, що у разі зміни паспортних даних (зокрема – у зв’язку зі зміною транслітерації як в ID-картці, так і закордонному) попередньо видані документи з відмінною транслітерацією, про яку не зазначено особою під час оформлення нових документів, підлягають визнанню недійсними або обміну.

Анулювання закордонних паспортів з відмінною транслітерацією скасовується

Завдяки програмним засобам системи видачі документів (те саме лютневе оновлення) послідовно, на першому етапі, автоматично відібрано документи, які визнаються недійсними з різних підстав (у зв’язку із викраденням або втратою паспорта, зміною дати народження, місця народження, зміною прізвища у зв’язку з одруженням, розлученням або зміною прізвища, імені з інших підстав, зокрема, у зв’язку із відмінною транслітерацією). На наступному етапі паспорти з різною транслітерацією переводять у статус очікування обміну.

З офіційного формулювання ДМСУ випливає, що закордонні біометричні паспорти українців з відмінною (з ID-карткою) транслітерацією залишатимуться чинними до закінчення строку їхньої дії.

На сьогодні паспорти, у яких різна транслітерація написання прізвища або імені, є чинними до закінчення строку їх дії. Такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише за особистим зверненням особи за отриманням або обміном паспорта.

З офіційної заяви ДМСУ

Анулювання таких паспортів припинено, а дію тих паспортів, які вже встигли анулювати, поновлено чи найближчим часом буде поновлено, повідомив у своєму Facebook народний депутат Роман Бабій з посиланням на очільницю ДМС (Голову Державної міграційної служби Наталія Науменко). Також він зазначив, що наразі близько 34 000 громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією.

Наші європейські партнери незадоволені, бо деякі українці зловживають цим – обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання ім’я чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (чи в електронній базі) різне написання — значить не одна й та ж людина. Роман Бабій,

народний депутат (фракція «Слуга народу»), член парламентського комітету з питань правової політики

Щодо нюансів

Як саме ДМСУ планує розв’язувати проблему різної транслітерації, не відомо. Водночас є кілька моментів, на які варто звернути увагу.

В ДМСУ нагадують про спеціальний онлайн-сервіс, який прямо на сайті відомства дозволяє перевірити транслітерацію імені та прізвища, та наголошують, що при кожному оформленні паспортів людина власним підписом підтверджує правильність написання своїх персональних даних, зокрема й написання транслітерації. Водночас ДМСУ “ненав’язливо” підштовхує до переоформлення документів у разі застосування різної транслітерації у внутрішній ID-картці та закордонному паспорті. Цілком ймовірно, що в майбутньому історія з анулюванням може отримати продовження — механізм допрацюють і будуть використовувати лише для боротьби з озвученими вище зловживаннями та припинення шахрайських дій.