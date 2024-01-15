Rakuten відкриває новий офіс у Києві. В планах по Україні ─ нові найми, запуск цифрового гаманця та приєднання до Дія.City

Rakuten Group оголосила про відкриття офісу Rakuten в центрі Києва. Зазначається, що наразі три компанії Rakuten (Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards) мають команди з розробки та маркетингу в Києві та Одесі. Новий київський офіс дозволить місцевим командам працювати разом та підвищити ефективність розробки.

Плани Rakuten щодо відкриття офісу з’явилися після того, як голова правління та генеральний директор Rakuten Мікі Мікітані супроводжував урядовців Японії під час дипломатичної місії в Україні у вересні 2023 року. Виконуючи функції представника приватного сектора Японії, Мікітані зустрівся з лідерами України, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським і віцепрем’єр-міністром України та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Rakuten має чималі плани щодо присутності в Україні. Компанія має намір залучити додаткових фахівців в технологічному секторі. Також планується призначити регіонального менеджера. Очікується, що одним із наступних кроків стане запуск в Україні сервісу цифрового гаманця Rakuten Viber після його успішного впровадження в кількох європейських країнах. Ця послуга надасть користувачам Viber в Україні нові фінансові послуги, включаючи можливість надсилати гроші в країну та з країни за допомогою безпечних миттєвих транзакцій.

Також Rakuten оголосила про плани приєднатися до української ініціативи Дія.City у 2024 році.