Raspberry Pi представила Camera Module 3 — 12 МП, автофокус, ширококутний об’єктив та інфрачервоний датчик

Компанія Raspberry Pi випустила Camera Module 3 зі значними покращеннями, що має більшу роздільну здатність, інфрачервоний датчик, HDR, автофокус, широкий кут огляду та багато іншого. Крім моделі зі змінними об’єктивами, представленої у 2020 році, це перший новий модуль камери компанії за шість років.

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У попередніх камерах Module 2 використовувався 8 МП сенсор Sony IMX219. Нові моделі оснащені 12 МП чипом Sony IMX708, котрий не тільки більший, але й підтримує більшу роздільну здатність. Він дозволяє знімати чіткіші кадри з кращою чутливістю за умови слабкого освітлення. Співвідношення сторін 16:9 дозволяє знімати HD-відео з роздільною здатністю до 1080p50 з використанням всієї площі сенсора.

Використання автофокусування робить модуль трохи товщим (до 12,4 мм порівняно з 9 мм у попередника). Доступне автоматичне фокусування на відстані від 5 см до нескінченності.

Варіанти зі стандартним полем огляду (FoV) забезпечують горизонтальне поле зору 66 градусів, що приблизно еквівалентно повнокадровому об’єктиву 28 мм. Ширококутна версія збільшує кут до 102 градусів по горизонталі (14-мм повнокадровий об’єктив). Якісніша оптика робить ширококутник на 1 мм товщим за звичайну камеру.

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Підтримка HDR дозволяє робити знімки інтер’єру з правильною експозицією у зонах із різним рівнем освітлення. Інфрачервоні датчики, представлені у модулі 2, можуть перетворити Raspberry Pi на камеру нічного бачення.

Реліз включає не менше чотирьох модулів, включаючи стандартні та ширококутні моделі, як у видимому світлі, так і в інфрачервоній версії NoIR. Вартість звичайних камер починається з $25, а ширококутні версії коштують від $35, усі моделі вже доступні в магазині Raspberry Pi.

Джерело: Engadget