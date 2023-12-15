Raytheon створить для DARPA повітряний «‎Wi-Fi для передачі енергії»

Raytheon і агентство Міноборони США DARPA уклали дворічний контракт на $10 млн, який передбачає створення системи постійної бездротової ретрансляції енергії — за допомогою висотних БПЛА, оснащених лазерними можливостями прийому та передачі енергії.

Фактично енергія спрямовуватиметься на велику висоту, а потім «‎стрибками» досягатиме цільової області, яка може базуватись як на землі, так і постійно в повітрі (оскільки акумулятори зможуть дистанційно підзаряджатися).

Система, яка називатиметься POWER, створює таку собі «‎енергетичну павутину», яку військові логісти зможуть направляти туди, де вона найбільше потрібна в будь-який момент. Така повітряна лінія постачання здатна надати наземним, небесним або морським роботам необмежену витривалість.

«Це Інтернет для енергії, що використовує стійкі багатошляхові мережі для передачі енергії з надлишкових джерел споживачам, які відчувають її брак», — сказав полковник Пол Калхун, менеджер програми POWER в Офісі тактичних технологій DARPA. «Військові стикаються з особливо гострими енергетичними проблемами, які спонукають до цієї інновації. Ми часто змушені працювати далеко від усталеної енергетичної інфраструктури та покладатися на рідке паливо, яке потребує ненадійних ліній постачання».

Звичайно, є недолік, і в цьому випадку це той факт, що витрачається велика кількість енергії, щоб отримати цю гнучкість. Можливо, близько 20% — коли перетворюється електрика на світло в лазері, і, можливо, 50% — коли ця електрика спрямовується у приймачі.

DARPA, здається, налаштована на застосування технології не лише для військових цілей, але й у цивільному житті.

«Ми віримо, що наступну енергетичну революцію забезпечить бездротова енергетична мережа», — сказав Калхун. «Це значно скоротить часові рамки транспортування та стійко забезпечить розподілену енергію споживачам у повітрі, на землі, на морі, під водою та в космосі».

Джерело: New Atlas

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