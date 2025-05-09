Razer представляє Basilisk Mobile та Joro — геймерську мишу та клавіатуру для гри «на ходу»

Razer вирішила подбати про інтереси геймерів, які грають навіть в дорозі. Щоб вони теж могли скористатися зручними інструментами для управління ігровим процесом, компанія створила компактні два нових гаджети, орієнтованих на мобільність: ергономічну мишу Razer Basilisk Mobile та ультрапортативну клавіатуру Razer Joro. Щоб портативний геймінг був зручним, звичним та продуктивним, як вдома, так і в дорозі.

Razer Basilisk Mobile

Нова миша Razer Basilisk Mobile натхненна лінійкою Razer Basilisk, але створена для тих, хто грає на ходу. Вона важить усього 76 г, має зручну ергономічну форму та поміщається навіть у кишеню. Миша має сенсор Razer Focus X з роздільною здатністю 18 000 DPI і точністю 99,4%, перемикачі третього покоління з ресурсом у 90 млн кліків та колесо прокрутки HyperScroll з двома режимами — для швидкості або точності.

Попри компактний варіант виконання, новинка має компоненти, щоб забезпечити 3 режими підключення (включаючи швидкий Razer HyperSpeed Wireless) та отримала 10 програмованих кнопок. Вбудована батарея забезпечує 105 годин автономної роботи при підключенні через Razer HyperSpeed Wireless або 180 годин – через Bluetooth.

Ще тут є функція AI Prompt Master, яка дозволяє за допомогою розумних підказок покращити геймплей і навіть налаштовувати ігрові стратегії через Razer Synapse 4. Фактично все це робить Basilisk Mobile не просто «дорожньою» мишею, а повноцінним ігровим інструментом.

Ціна бездротової миші Razer Basilisk Mobile становить $89,99.

Razer Joro

Razer Joro — це портативна бездротова ігрова клавіатура, яка покликана забезпечити високу продуктивність на різних пристроях. Вона має лише 374 г ваги і 16,5 мм товщини. Акумулятор забезпечує до 1800 годин автономної роботи. Клавіатура підтримує однозонне підсвічування Razer Chroma RGB з мільйонами кольорів та ефектів. Попри компактність, новинка оснащена повноцінним рядом функціональних клавіш, стрілками стандартного розміру. Ще вона отримала UV-захищені ковпачки.

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Клавіатура підтримує Snap Tap Mode, що забезпечує швидшу активацію клавіш — особливо корисно в шутерах під час стрефінгу. Підтримка Razer Synapse 4 дозволяє налаштовувати макроси, перемикачі та Razer Hypershift. Joro легко інтегрується з пристроями Apple — є альтернативні символи для macOS, iPadOS та iOS, а також клавіша Microsoft Copilot для доступу до ШІ на Windows.

Ціна бездротової ігрової клавіатури Razer Joro становить від $139,99.

Razer Synapse для macOS

Разом з тим компанія випустила Razer Synapse для Mac у форматі попереднього доступу. Цей інструмент пропонує доступ до таких функцій, як Snap Tap, налаштування RGB та створення макросів для платформи Mac.

Підтримка охоплює 17 продуктів, включно з новою клавіатурою Razer Joro, мишею Viper V3 Pro та клавіатурою BlackWidow V4 Pro 75%.

Завантажити Razer Synapse для macOS можна за наступним посиланням.

Джерело: techpowerup