Relativity Space вперше запустила Terran 1 — першу у світі надруковану на 3D-принтері РН з киснево-метановими двигунами

Компанія Relativity Space здійснила запуск своєї ракети Terran 1. Її особливістю є той факт, що це перша у світі ракета, (більшою частиною) створена методом 3D-друку.

Пуск ракети Terran 1 у рамках місії GLHF (Good Luck, Have Fun) здійснювався з майданчика Launch Complex 16 космодрому на мисі Канаверал о 20:25 за місцевим часом (2:25 23 березня за Київським часом). Запуск та перші етапи тестового польоту пройшли добре. Ракета пережила етап Max-Q (коли навантаження на конструкцію досягає максимального значення), а потім успішно розділилися перший і другий ступені. Але приблизно за 3 хвилини після старту щось пішло не так, і розгінний блок не зміг вийти на орбіту.

Попри те, що Relativity Space не вдалося досягти всіх поставлених цілей, загалом у компанії задоволені результатами тестового запуску.

«Ніхто ніколи не намагався запустити на орбіту ракету, надруковану на 3D-принтері, і хоча сьогодні ми не зробили цього повністю, ми зібрали достатньо даних, щоб показати, що літаючі ракети, надруковані на 3D-принтері, життєздатні», — заявила представник Relativity Space Арва Тізані Келлі.

Співзасновник Relativity Space Тім Елліс сказав перед запуском, що проходження через Max-Q стане ключовим моментом для місії GLHF.

Компанія Relativity Space була створена у 2016 році Тімом Еллісом та його колегою з Blue Origin Джорданом Нуном. Метою компанії є створення рішення для запуску до космосу відносно невеликих корисних навантажень. Для цього планується використовувати одноразову двоступеневу ракету Terran 1. Ракета заввишки 33 метри здатна доставити на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження масою до 1250 кг. Запуск Terran 1 коштуватиме замовникам $12 млн. Компанія вже підписала контракти на загальну суму $1,65 млрд.

Тестова версія Terran 1, що використовується для місії GLHF, включала велику кількість компонентів, створених методом 3D-друку. Загальна маса 3D-надрукованих матеріалів сягала 85%. Надалі Relativity Space має намір збільшити цей показник до 95%.

Компанія також розробляє більшу і потужнішу багаторазову ракету Terran R, запуски якої планується розпочати наступного року. Ця версія також створюватиметься методом 3D-друку. Вона отримає висоту 66 метрів та зможе виводити на низьку навколоземну орбіту до 20 тис. кг корисного навантаження. За даними Relativity Space, місія GLHF значною мірою сприятиме розробці ракети Terran R.

Джерело: space