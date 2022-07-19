Relativity Space та Impulse Space анонсували першу комерційну місію на Марс із використанням надрукованої на 3D-принтері ракети Terran R

Каліфорнійський стартап Relativity Space, який займається розробкою ракети, що повністю надрукована на 3D-принтері, готується до марсіанської місії у співпраці з компанією Impulse Space. За умовами угоди компанія Relativity Space має намір запустити свою ракету Terran R, яка доставить до червоної планети перше комерційне корисне навантаження – орбітальний модуль Impulse Space Mars Cruise Vehicle та посадковий модуль Mars Lander.

У рамках угоди вікно запуску відкривається у 2024 році, і місія має бути виконана до 2029 року. Пуск ракети на замовлення Impulse Space має відбутися з мису Канаверал, Флорида. Опинившись на орбіті Марса, модуль Mars Lander, оснащений аерооболонкою, увійде до атмосфери червоної планети й приземлиться на її поверхні. Цей модуль матиме власний корисний вантаж, який дозволить проводити дослідження та розробки, необхідні для побудови багатопланетного майбутнього людства.

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Нагадаємо, Terran R розробляється як перша у світі багаторазова, повністю надрукована на 3D-принтері ракета. Завдяки запатентованому процесу 3D-друку Relativity Space та специфічним матеріалам Terran R відрізняється унікальною геометрією конструкції, яку неможливо досягти при традиційному виробництві. Terran R має 5-метровий обтічник, який дозволяє відправляти в космос у 20 разів більше корисного навантаження, ніж Terran 1.