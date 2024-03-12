Ремейк System Shock вийде на консолях Xbox та PlayStation 21 травня 2024 року — майже через рік після релізу на ПК у 2023

За два місяці на консолях вийде гра System Shock Remake. Це ремейк гри 1994 року. Минулого року вийшла версія ремейку для ПК, а тепер випробувати оновлену гру також зможуть власники консолей PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X|S. На цих платформах гра вийде 21 травня 2024 року.

Поки що розробники не поспішають ділитися подробицями про версії System Shock Remake для консолей. Скоріш за все, додаткові відомості нададуть ближче до релізу гри.

System Shock Remake – це ремейк класичної комп’ютерної гри. Вона розповідає про спроби головного героя отримати доступ до даних космічної станції Цитадель. Зазнавши невдачі, він має допомогти здолати штучний інтелект SHODAN, який захопив станцію. Отже, тепер гравцю належить рятувати людство від долі, гіршої за саму смерть. Ремейк пропонує оновлення ігрової механіки, графіки та штучного інтелекту ворогів.

Пропонуємо ознайомитися з оглядом System Shock Remake для ПК в одному з попередніх матеріалів.

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