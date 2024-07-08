Революція на трасі. NASCAR показала новий електричний болід

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Цікаво, чи будуть електричні автомобілі NASCAR заряджатися від крутих віражів?

NASCAR представила прототип електричного гоночного автомобіля на «Вуличних перегонах у Чикаго» (Chicago Street Race). Це частина нової ініціативи з екологічної стійкості, партнером якої стала шведська компанія ABB, що спеціалізується на електрифікації.

Новий прототип більше нагадує кросовер на кшталт Ford Mustang Mach-E, ніж традиційний стоковий автомобіль. Утім, не варто очікувати, що він найближчим часом замінить звичні V8 двигуни на трасі.

За даними NASCAR, автомобіль оснащений трьома електромоторами — одним спереду та двома позаду. Їх живить рідинноохолоджувана батарея місткістю 78 кВт·год, здатна генерувати до 1000 кВт пікової потужності. Електромобіль базується на модифікованому шасі Next Gen, яке NASCAR впровадила у 2022 році. Це шасі розробляли з урахуванням можливого переходу на альтернативні види палива. У створенні прототипу брали участь Chevrolet, Ford і Toyota.

Девід Реган, пілот NASCAR, який першим випробував прототип вартістю у $1,5 млн, повідомив, що його найшвидше коло на трасі Martinsville Speedway у Вірджинії було лише на дві десятих секунди повільнішим за звичайний болід. Це разом із тим, що прискорення електрокара було майже вдвічі більшим. Головним чинником, що сповільнював машину на поворотах, була її вага.

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Хоча традиційні стокові автомобілі поки не збираються сходити з дистанції, є чутки про можливе введення гібридів через кілька років. NASCAR також розглядає можливість створення окремої серії перегонів для високопродуктивних електромобілів, подібної до Formula E, яку спонсорує ABB.

Джерело: The Verge, NASCAR

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