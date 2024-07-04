Від $2500 за електромобіль — збанкрутіла Fisker планує задешево розпродати свій автопарк

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Найдешевший електромобіль-кросовер Fisker Ocean оцінили у $2500, тоді як найдорожчий сягає $16,500.

Як повідомляє CarAndDriver, Fisker в межах справи про банкрутство планує продати гуртом усі авто (загалом 3231 одиницю) нью-йоркській American Lease (сервіс оренди авто) — загальна сума угоди сягає $46 млн. Відповідно до судової заяви, компанія «не зможе фінансувати життєво важливі витрати, такі як нарахування заробітної плати або сплата податків, якщо продаж не буде схвалено до 12 липня».

Вартість електромобілів визначали залежно від стану (найменша для пошкоджених). Fisker зазначає, що має близько 2711 нових електромобілів в автопарках США та Канади у «хорошому робочому стані», зарезервованих за найвищою ціною у $16 500.

Коли Ocean вперше надійшов у продаж, його ціна коливалась від приблизно $40 000 за базову модель Sport до понад $70 000 за модель Extreme. Під час невдалої спроби уникнути банкрутства у березні Fisker скоротила ці цифри до $24 000.

Згідно з запропонованою угодою, Fisker не зобов’язана дотримуватись гарантії на ремонт чи обслуговування. Щодо обслуговування поточних власників авто у компанії відповіли:

«На цей момент у нас немає жодних коментарів, окрім наших документів».

Компанія також надасть American Lease «усі відповідні вихідні коди або інші операційні елементи програмного забезпечення, а також наявні розробки, які можуть знадобитися для забезпечення працездатності авто».

Електромобіль Ocean, що вийшов на ринок минулого року (продажі стартували 23 червня 2023 року), викликав чимало критики серед власників. Користувачі повідомляли про низку програмних і механічних проблем. У самій компанії спостерігались проблеми з обслуговуванням клієнтів та навіть відстеженням грошей. Врешті решт, Fisker змогла реалізувати лише кілька тисяч автомобілів. Їх складанням займався контрактний виробник Magna.

Fisker намагалася залишитися на плаву за допомогою кількох раундів звільнень та інших заходів скорочення витрат. Також компанія змінила свою бізнес-модель. На початку року Fisker відмовилася від продажів безпосередньо клієнтам — системи, яку популяризувала Tesla — і натомість спробувала співпрацювати з відомими дилерами. Зрештою, зусиль виявилось недостатньо, щоб врятувати компанію.

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