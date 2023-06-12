Революція в «‎зеленій авіації»: інженери MIT розробили 1-мегаватний електродвигун, який дозволить збільшити розміри та потужність електролітаків

Гібридні та повністю електричні автомобілі змінили транспорту галузь, і авіаційні інженери роками намагалися запровадити подібні інновації в небі. Обмеження щодо потужності та розмірів електричних літаків заважали зробити технологію широкомасштабною, однак дослідники Массачусетського технологічного інституту (MIT) запропонували власну розробку для розв’язання цієї проблеми.

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Нинішні електролітаки використовують електродвигуни, які здатні генерувати сотні кіловат енергії й підтримують свою роботу великою кількістю батарей, що значно збільшує вагу транспорту та зменшує можливості для потенційного корисного навантаження. Наприклад, 19-місний пасажирський літак Heart Aerospace, ES-30, потребує приблизно 3,5 тонни акумуляторів для забезпечення польоту на 400 км.

Інженери MIT розробили компоненти, що забезпечать роботу двигуна потужністю 1 мегават, який можна використати для електрифікації більших за розмірами літаків. Подальші випробування та обчислювальний аналіз показали, що компоненти здатні працювати разом і генерувати обіцяну потужність, використовуючи площу, яку нині займають менші двигуни.

За словами інженерів, новий 1-мегаватний електродвигун може працювати в парі з акумулятором або паливним елементом, щоб самостійно живити гвинти літака, перетворюючи накопичену електричну енергію в механічну; або доповнити традиційний турбореактивний двигун для роботи гібридної силової установки.

Перший електричний літак, дирижабль Tissandier, дебютував 8 жовтня 1883 року, і з того часу ще десятки прототипів і дрібносерійних електричних літаків піднялися у небо. Торік Alice від Eviation здійснив свій перший успішний політ як повністю електричний пасажирський літак – нині компанія отримала замовлень на понад $4 млрд.

Розробка MIT може зробити революцію в галузі, яка налаштована досягти нульових викидів до 2050 року. У 2021 році на авіацію припадало понад 2% світових викидів CO2.