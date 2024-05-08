Реєстр військозообов’язаних «Оберіг» показуватиме статус отримання повістки

В реєстрі військовозообов’язаних «Оберіг» буде відображатися статус отримання повістки. Але цей процес буде відбуватися згідно з діючим законодавством — вона повинна бути вручена особисто та завірена підписом.

Про це розповіла DOU заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«У реєстрі “Оберіг” є окреме поле про статус вручення людині повістки — коли була вручена та який статус. Оповіщення військовозобов’язаних відбувається лише згідно із законодавством — особисто та завірено підписом. Всі інші методи наразі не є правомірними», — зазначила вона.

Також, за її словами коли буде налаштовано взаємодію з усіма визначеними реєстрами, «Оберіг» зможе отримувати всю необхідну інформацію автоматизовано, ТЦК та СП контактуватимуть з військовозобов’язаними лише в окремих випадках.

«Але повністю прибрати людину з цього процесу ми не можемо. Бо деякі дані вона має завіряти особисто. І навіть після автоматизованого оновлення даних ТЦК все одно зможе викликати військовозобов’язаного для звірки, якщо останні зміни вносили давно», — підкреслила заступниця міністра оборони.

Реєстр «Оберіг» — це електронна база даних про військовозобов’язаних, призовників і резервістів, потрібна для ведення військового обліку. «Оберіг» автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ТЦК та СП.

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Серед іншого у реєстрі є така інформація про людину: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, місце роботи, судимість, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєна ВОС, звання тощо.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.

Закон вносить зміни в процедуру обліку даних, вводить покарання за ухилення. Міноборони оцифрувало дані всіх потенційних призовників.