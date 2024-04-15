Міноборони оцифрувало дані всіх потенційних призовників

Міністерство оборони оцифрувало дані щодо чоловіків призовного віку, котрі можуть бути включені до мобілізації, в усіх 24 областях та Києві.

Про це повідомив заступник Міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Загалом держава зробила 23 млн запитів на оновлення даних громадян.

«Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета – забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати можливість кожному громадянину реалізувати свій обов’язок захисту Батьківщини», – наголосив Гаврилюк.

Система інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та Судовою адміністрацією.

Зазначимо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.

Закон вносить зміни в процедуру обліку даних, вводить покарання за ухилення.