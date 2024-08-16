«Резерв+» дозволить перевірити чинність повісток від ТЦК

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку проведення призову, які дозволять військовозобов’язаним перевіряти дійсність повісток через мобільний додаток «Резерв+».

16 серпня Кабмін ухвалив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації (постанова 560). Ці зміни стосуються перевірки чинності повісток, виданих ТЦК.

Відтепер повістки, сформовані через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», матимуть унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Цей код дозволить швидко перевірити всю інформацію, зазначену в повістці.

Для перевірки дійсності повістки військовозобов’язані зможуть використовувати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста. Доступ до цього кабінету буде можливий через мобільний додаток «Резерв+», який, за словами Міністерства оборони України, є офіційним додатком для військовозобов’язаних.

Уряд також визначив юридичний статус повісток на паперових бланках та тих, що сформовані за допомогою реєстру «Оберіг». Крім того, у постанові врегульовано питання визначення адреси для надсилання повістки резервістам та військовозобов’язаним, які оновили свої персональні дані після завершення 60-денного терміну, встановленого законодавством для уточнення облікових даних.

Нагадаємо, Міністерство оборони України зараз працює над функцією автоматичних відстрочок для певних категорій військовозобов’язаних.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Джерело: Судово-юридична газета