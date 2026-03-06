banner
"ВОС-999" у "Резерв+": що це означає і чи варто йти до ТЦК

Вадим Карпусь

ВОС-999. Потребує проходження БЗВП / Міноборони

Останнім часом багато українців, які користуються застосунком “Резерв+” для електронного військового обліку, помітили у своїх даних новий запис — “ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки”. Через це в мережі з’явилося чимало припущень: одні радять терміново йти до ТЦК, інші запевняють, що хвилюватися взагалі не варто. Розглянемо, що робити чоловікам при появі такої позначки.


Що значить ВОС-999

Позначка “ВОС-999” почала з’являтися в “Резерв+” ще восени 2025 року. За словами адвокатки Марини Бекало, це пов’язано з тим, що з серпня 2025 року в Україні запровадили базову загальновійськову підготовку (БЗВП) для чоловіків віком від 18 до 25 років. Це передбачено Наказом Міноборони №317 на підставі ст. 39 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

У Міністерстві оборони України пояснили, що ВОС-999 — це умовна військово-облікова спеціальність. Її присвоюють людям, які стоять на військовому обліку, але раніше не проходили військову службу і не брали участі в навчальних зборах. Тобто держава просто фіксує, що така людина поки що не має конкретної військової спеціальності. Простими словами, цей запис допомагає державі зрозуміти, скільки людей у разі мобілізації потрібно буде спочатку відправити на базову загальновійськову підготовку.

Кому присвоюють запис ВОС-999:


  • Тим, хто стоїть на військовому обліку;
  • Громадянам, які не проходили військову службу;
  • Тим, хто не брав участі у навчальних зборах.

Водночас таку відмітку останніми тижнями почали бачити і чоловіки старші 25 років. Юристка пояснює, що для них цей запис не створює жодних нових обов’язків. Якщо людина старша 25 років, поява відмітки “ВОС-999” у застосунку “Резерв+” не означає, що потрібно негайно звертатись до ТЦК. Така позначка не впливає на бронювання, відстрочку або інші юридичні питання.

Разом з тим у Міноборони наголошують, що наявність такої позначки не є підставою для штрафів, обмежень чи виклику до ТЦК. Вона потрібна лише для обліку людей, які у разі призову можуть пройти базову підготовку, та має виключно інформаційний характер і не вимагає жодних дій від громадянина.

Інша справа — коли дані в системі помилкові. Наприклад, якщо людина насправді проходила службу, навчання або збори й має іншу військову спеціальність. У такому випадку варто оновити інформацію через ТЦК або безпосередньо в застосунку “Резерв+”.

Окремо юристи звертають увагу на ще один момент. Старі паперові військові квитки залишаються чинними, але дані в них мають збігатися з інформацією у державному реєстрі “Оберіг“. Якщо виникне розбіжність, під час перевірки можуть видати повістку, щоб уточнити облікові дані.

В Резерв+ додали сервіс онлайн-постановки на облік: без ТЦК, медогляду та навіть з-за кордону

