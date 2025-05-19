«Резерв+» працює вже рік — 4 млн користувачів, 340 тис. відстрочок та 200 тис. направлень на ВЛК

Застосунку «Резерв+» — рік / Facebook Катерина Черногоренко

Застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» виповнився 1 рік. Міністерство оборони запустило його 18 травня 2024 року як інструмент для оновлення облікових даних в реєстрі «Оберіг». Та згодом його можливості суттєво розширилися. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла про підсумки першого року роботи застосунку.

«Пам’ятаю ту ніч. Ми сиділи в міністерстві до світанку — слідкували за кожним коментарем, відповідали на кожне «сталося щось дивне». Було все: і стрес, і кава літрами. Але головне — була віра, що ми робимо потрібну справу», ─ пригадує заступниця міністра.

Попри початковий скепсис (тоді нам казали: «У цього застосунку буде два користувачі — і одна з них ти»), «Резерв+» виявився досить популярним. Велика кількість чоловіків змогла оновити свої дані без візитів до ТЦК та черг.

Катерина Черногоренко розповідає, що розробники починали з MVP (мінімально життєздатний продукт), але за перший рік застосунок став повноцінним інструментом для цифрової взаємодії військовозобов’язаних з ТЦК. Завдяки новим додатковим функціям «Резерв+» спрощує життя та усуває черги.

Наприклад, минулого року Міноборони запустило можливість оформити відстрочку онлайн через «Резерв+» ─ відпала необхідність двічі стояти в чергах кожні 3 місяці. Спочатку ця функція стала доступною для людей з інвалідністю та студентів. Згодом до цих щасливчиків додалися багатодітні батьки. За перші 3 дні доступності послуги за її допомогою оформили 100 тис. відстрочок. Цього року вже зробили можливість автоматичного продовження відстрочок. Раніше Катерина Черногоренко розповіла, що зараз кожна третя відстрочка від мобілізації в Україні оформлюється через застосунок «Резерв+».

Наразі застосунок налічує вже 4 млн користувачів. Окім онлайн-відстрочок (яких на цей час налічується понад 360 тис. активних), військовозобов’язаним також доступні онлайн направлення на ВЛК. Цим сервісом скористувались вже 200 тис. разів. І ще створено 9 тис. вакансій у війську, на які надійшло близько 100 тис. відгуків.

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«74% задоволені функціоналом, а 70% опитаних оновили дані через застосунок», ─ додала Катерина Черногоренко.

В планах на майбутнє ─ миттєве відображення повідомлень від ТЦК в «Резерв+», сплата штрафу за порушення правил військового обліку зі знижкою в розмірі 50%, нові види відстрочок.