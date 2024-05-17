Міноборони запускає застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних — в App Store та Google Play з 18 травня

18 травня в Україні набуде чинності оновлений Закон про мобілізацію — з того дня усі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані. Для того, щоб це можна було зробити онлайн, Міноборони запустило мобільний застосунок Резерв+.

Зазначається, що Резерв+ дозволить оперативно оновити дані та надасть доступ до до інформації у реєстрі Оберіг, яка відобразиться після заповнення полей.

Завантажити застосунок можна з 18 травня через App Store та Google Play Market. Також там буде доступний QR-код, який зможуть відсканувати відповідні представники влади та отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні. Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.