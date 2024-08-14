Режисер «Чужий: Ромул» розкрив секрет «телефонів жаху» у фільмі — данина грі Alien: Isolation

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Побачив телефон? Приготуйся до найгіршого.

Федеріко Альварес, відомий режисер фільмів жахів, вирішив віддати шану культовій відеогрі Alien: Isolation у своєму новому проєкті «Чужий: Ромул». Він розмістив у кадрах стрічки спеціальні телефони, які слугують своєрідним попередженням для глядачів про наближення напружених моментів.

У грі Alien: Isolation, розробленій Creative Assembly, телефони виконували роль точок збереження, розкиданих локаціями. Гравці асоціювали їх із наближенням небезпечних ситуацій. Альварес переніс цю ідею на великий екран.

«У фільмі ви побачите стратегічно розміщені телефони. Коли ви помітите телефон, це означатиме: готуйтеся до чогось страшного», — розповів режисер виданню Total Film. Він додав, що ця деталь допомагає структурувати фільм, підготувавши глядачів до інтенсивних сцен.

Перші відгуки критиків свідчать, що Альваресу вдалося створити якісний фільм жахів. «Чужий: Ромул» може стати тим проєктом, який нарешті перерве низку невдалих спроб відродити франшизу «Чужий».

В українських кінотеатрах «Чужий: Ромул» стартує 15 серпня. Для фанатів всесвіту «Чужого» це чудова нагода побачити, як режисер поєднав класичні елементи франшизи з інноваційними ідеями, натхненними відеоіграми.

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Джерело: Eurogamer

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