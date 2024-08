Перші реакції на «Чужий: Ромул» — один з найкращих фільмів серії, що змушує «задихатись від жахів»

З’явились перші відгуки журналістів на фільм «Чужий: Ромул» і вони надзвичайно позитивні — Феде Альвареса хвалять за ідеальну «атмосферу жаху» та спецефекти, а акторський склад називають потужним.

Загалом усі рецензенти сходяться на тому, що Альваресу вдалось випустити один із найкращих фільмів у 45-річній франшизі, яка стартувала з «Чужого» Рідлі Скота 1979 року. Ось цитати з деяких відгуків:

Жермен Люсьє, Gizmodo: «Чужий: Ромул — це божевільна поїздка на американських гірках через усі шість попередніх фільмів серії «Чужий» з використанням їхніх уривків для подачі окремої історії, наповненої кров’ю та жахами».

Джаз Тангкей, Variety: «Це один із найкращих фільмів у франшизі. Феде Альварес не розчаровує. Чудовий звук і світобудова. Спецефекти настільки хороші, що фільм викликав у мене кошмари».

Річард Фінк, MovieWeb: «Кривавий фільм про монстрів з винахідливими декораціями, який змусив мене задихатись від жаху».

Ніко Карузо, Indie Critics: «Захопливий від початку до кінця з дивовижними емоційними ставками та абсолютно приголомшливою третьою дією. Альварес додає у франшизу неймовірний стиль і креативність. Спецефекти чудово відобразили темний і суворий світ «Чужого». Напружено та страшно, але не занадто».

#AlienRomulus The bitch is back. Was skeptical going in, but this is easily one of the better films in the franchise. Fede Álvarez doesn’t disappoint. Awesome sound design and world-building. The practical effects are so good that the film gave me nightmares. pic.twitter.com/Z46KNWxYhn

— Jazz Tangcay (@jazzt) August 9, 2024