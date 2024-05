Режисер «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» хотів би гру Mad Max від Хідео Кодзіми, але не наважився б просити майстра

Режисер стрічки «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» Джордж Міллер хотів би, щоб Хідео Кодзіма створив гру за франшизою, але він «ніколи б не просив його» зробити це. У розмові з GamingBible Міллера запитали, чи хоче він нову відеогру «Шалений Макс».

Режисер згадав гру Mad Max від Avalanche 2015 року, яка була випущена незабаром після «Дороги гніву», але сказав, що вона «була не такою гарною, як ми хотіли, — вона була не в наших руках».

George Miller revealed he wants @HIDEO_KOJIMA_EN to make a Mad Max game🤯@Kojima_Hideo pic.twitter.com/o8mDdSAkFs

