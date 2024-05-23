Режисер «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» хотів би гру Mad Max від Хідео Кодзіми, але не наважився б просити майстра

Режисер стрічки «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» Джордж Міллер хотів би, щоб Хідео Кодзіма створив гру за франшизою, але він «ніколи б не просив його» зробити це. У розмові з GamingBible Міллера запитали, чи хоче він нову відеогру «Шалений Макс».

Режисер згадав гру Mad Max від Avalanche 2015 року, яка була випущена незабаром після «Дороги гніву», але сказав, що вона «була не такою гарною, як ми хотіли, — вона була не в наших руках».

George Miller revealed he wants @HIDEO_KOJIMA_EN to make a Mad Max game🤯@Kojima_Hideo pic.twitter.com/o8mDdSAkFs — GAMINGbible (@gamingbible) May 20, 2024

«Я належу до тих людей, хто волів би нічого не робити, якщо ви не збираєтеся робити це на найвищому рівні. Але я щойно розмовляв з Кодзімою, який приїхав аж із Японії. Якби він узяв це на себе… але у нього стільки фантастичних речей на власній голові, тому я б ніколи його не просив. Але якщо хтось такий візьметься за це, тому що я не можу цього зробити» — каже Міллер.

Гра Mad Max 2015 року, про яку говорить Міллер, була випущена 1 вересня, у той самий день, що й остання гра Metal Gear Solid від Кодзіми: Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Це, ймовірно, було не найкраще маркетингове рішення Avalanche, і хоча вона не надто вдало стартувала, їй вдалося створити базу шанувальників та стати культовою.

Фільм Міллера «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» вийде вже завтра, у п’ятницю, 24 травня.

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Джерело: GamesRadar