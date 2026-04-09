Фільм Metal Gear Solid "живий", ним займуться нові режисери через 20 років після першого анонсу

Софія Шадріна

Зак Ліповскі та Адам Стайн / The Hollywood Reporter
Один із найдовше анонсованих відеоігрових фільмів Голлівуду нарешті отримав нових режисерів. За даними The Hollywood Reporter, фільм Metal Gear Solid знімуть Зак Ліповскі та Адам Стайн.


Для широкої публіки Ліповскі і Стайн стали відомі у 2025 році — після виходу “Пункт призначення: Криваві лінії” (Final Destination: Bloodlines). Фільм зібрав понад $317 млн у прокаті й отримав найкращу критичну оцінку в усій франшизі за десятиліття. Примітно, що для дуету це була перша студійна робота. До цього вони зняли малобюджетний sci-fi хіт Freaks і багато років працювали на телебаченні.

Після успіху “Кривавих ліній” режисери стали одними з найбільш затребуваних у Голлівуді. На їх рахунку вже кілька паралельних проєктів: анімований Venom для Sony, фільм The Traveler для Paramount і сценарій до Gremlins 3 разом із Крісом Коламбусом для Warner Bros. Тепер до цього списку додається і Metal Gear Solid.

Хідео Кодзіма оголосив про розробку екранізації ще у 2006 році. З тих пір проєкт пережив кілька перезапусків. У 2014-му до проєкту приєднався режисер “Конґ: Острів черепа” Джордан Вот-Робертс, а в 2020-му на роль Solid Snake підтвердили Оскара Айзека. Але обидва, судячи з усього, залишили проєкт. Як ми писали у матеріалі про майбутні екранізації відеоігор, на той момент Metal Gear Solid залишався найбільш підвішеним голлівудським ігровим проєктом — з аміційною передісторією і повною відсутністю конкретики щодо виходу.


Паралельно серія переживала власне відродження. Минулого року вийшов ремейк Metal Gear Solid 3 під назвою Delta: Snake Eater — гра зберегла класичний геймплей, суттєво оновивши графіку на Unreal Engine 5. Це підігріло інтерес до франшизи — і, схоже, прискорило рух кіноадаптації.

Деталі про акторський склад, сценарій і дату виходу фільму Metal Gear Solid поки не розкриваються.

Джерело: The Hollywood Reporter

arrow left
