Режисер «Логана» каже, що мультивсесвіт — це «смерть сторітелінгу»

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Режисер «Логана» Джеймс Менголд називає мультивсесвіт у фільмах ворогом оповідання та смертю сторітелінгу. За його словами, у них глядачі переймаються не історією, а тим, як пов’язані різні фільми та всілякими великодками.

Режисер, який створив такі стрічки з відомих франшиз, як «Росомаха», «Логан», «Індіана Джонс і реліквія долі», поділився своєю позицією щодо кінематографічних всесвітів під час розмови з Rolling Stone щодо майбутнього байопіку про Боба Ділана «Повна невідомість». Його запитали, чому Хоакін Фенікс не зіграв свою високо оцінену роль Джонні Кеша з фільму 2005 року «Перетнути межу»у цій новій стрічці.

«Я не знімаю мультивсесвітів», — відповів Менголд. «Дивно, що я працював у світі розваг, тому що мені не подобається побудова всесвіту кількох фільмів. Я думаю, що це ворог сторітелінгу. Смерть сторітелінгу. Людям цікавіше те, як з’єднуються частинки «Лего», ніж те, як розкривається історія. Я завжди ставлю питання: «Що унікального в цьому фільмі та цих героях?» Не змушувати вас думати про якийсь інший фільм, про пасхальне яйце чи щось інше, що є інтелектуальним, а не емоційним актом. Ви хочете, щоб фільм працював на емоційному рівні».

Попри те, що у фільмографії Манголда є чимало частин франшиз, він вважає за краще підходити до цих фільмів як до окремих проєктів. Минулого року він сказав Variety, що не зацікавлений продовжувати роботу над Індіаною Джонсом після режисури та написання сценарію п’ятої частини.

«Я відмовляюся. Я просто не можу цього зробити. Кількість лору, великодок та фан-сервісу в певний момент починає ставати протилежністю будь-якому з цих речей. Це вже не сторітелінг. Це широкомасштабна реклама», — каже режисер.

Очікується, що наступний фільм Мангольда, «Повна невідомість», вийде в кінотеатрах у грудні, а Тімоті Шаламе гратиме у ньому головну роль. Режисер також бере участь у зніманні фільму «Зоряні війни: Зоря джедаїв» (робоча назва).

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