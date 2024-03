Тімоті Шаламе в образі молодого Боба Ділана — перші фото зі знімань байопіка Джеймса Менґолда

У грудні Тімоті Шаламе постав у образі легендарного шоколатьє у мюзиклі «Вонка», у лютому — повернувся на великий екран у другій частині «Дюни» Дені Вільньова, а нині знову взявся до роботи, аби відтворити образ легендарного американського музиканта Боба Ділана у майбутньому біографічному фільмі Джеймса Менґолда.

Шаламе зобразить Ділана у роки становлення і, як торік зазначив Менґолд, самостійно відтворить його вокал.

TIMOTHÉE CHALAMET COMO BOB DYLAN NO SET DE A COMPLETE UNKNOWN pic.twitter.com/BjAX5N8E7C

Ель Феннінґ («Велика») зіграє кохану жінку Ділана, художницю Сільві Руссо, а Едвард Нортон («Бійцівський клуб») постане в образі музиканта Піта Сіґера (попередньо його мав зіграти Бенедикт Камбербетч, але відмовився через проблеми з графіком).

young Bob Dylan is here and it’s Timothée Chalamet pic.twitter.com/ZA7NAXB7T9

