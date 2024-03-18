Тімоті Шаламе в образі молодого Боба Ділана — перші фото зі знімань байопіка Джеймса Менґолда

У грудні Тімоті Шаламе постав у образі легендарного шоколатьє у мюзиклі «Вонка», у лютому — повернувся на великий екран у другій частині «Дюни» Дені Вільньова, а нині знову взявся до роботи, аби відтворити образ легендарного американського музиканта Боба Ділана у майбутньому біографічному фільмі Джеймса Менґолда.

Шаламе зобразить Ділана у роки становлення і, як торік зазначив Менґолд, самостійно відтворить його вокал.

TIMOTHÉE CHALAMET COMO BOB DYLAN NO SET DE A COMPLETE UNKNOWN pic.twitter.com/BjAX5N8E7C — leticia (@inczeption) March 17, 2024

Ель Феннінґ («Велика») зіграє кохану жінку Ділана, художницю Сільві Руссо, а Едвард Нортон («Бійцівський клуб») постане в образі музиканта Піта Сіґера (попередньо його мав зіграти Бенедикт Камбербетч, але відмовився через проблеми з графіком).

young Bob Dylan is here and it’s Timothée Chalamet pic.twitter.com/ZA7NAXB7T9 — musetta-timothée-chalamet-daily (@Musetta_May) March 17, 2024

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Режисер Джеймс Менґолд повертається до створення біографічного фільму після успішного запуску «Аутсайдерів» у 2019 році, заснованих на книзі американського письменника і журналіста Е. Дж. Бейма «Женіть щосили: Форд, Феррарі та їхній бій за швидкість і славу на Ле-Мані».

«Це історія 19-річного Боба Ділана, який приїхав до Нью-Йорка з 2 доларами в кишені та став всесвітньою сенсацією. Вона цікава, правдива і важлива для Америки та американської сцени. Тут різні персонажі: Вуді Ґатрі, Піт Сіґер та Джоан Баез. Усі зіграють власну роль у цьому фільмі», — казав Менґолд в інтерв’ю Collider.

Дата виходу байопіку, який попередньо отримав назву «A Complete Unknown», ще не оголошена.

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