Netflix змінює правила гри для найочікуванішої частини JoJo’s Bizarre Adventure

Кліп з 1 серії Steel Ball Running / Netflix

Шанувальники культової саги Хірохіко Аракі нарешті отримали чіткий графік виходу екранізації сьомої частини — Steel Ball Run. Після неоднозначної реакції на систему випуску серій “пачками” у попередній арці, стрімінговий гігант Netflix вирішив переглянути свою стратегію. Це рішення може докорінно змінити те, як аудиторія споживатиме високoбюджетне аніме в найближчі роки.





Згідно з оновленим графіком, реліз Steel Ball Run запланований на осінь 2026 року, а саме на “другий етап” (Second Stage) глобального мовлення. Головним технічним викликом для студії David Production стала анімація коней — ключового елемента цієї частини. Щоб уникнути проблем, з якими зіткнувся огляд шостої частини Stone Ocean, автори комбінують класичну 2D-мальовку з просунутим 3D-моделюванням. Це дозволило зберегти динаміку гонки через усю Америку, не жертвуючи фірмовою деталізацією персонажів.

Перехід на щотижневий формат замість одночасного скидання всіх серій продиктований бажанням утримати високий рівень залученості у соцмережах. Досвід показує, що аніме на Netflix часто втрачає популярність занадто швидко через модель “все і одразу”. Тепер кожна серія буде подією, що критично важливо для такої масштабної історії. Використання технологій сучасної анімації дозволяє студії працювати у гнучкішому графіку, доопрацьовуючи візуальні ефекти буквально за тижні до ефіру.





Steel Ball Run вважається однією з найскладніших для адаптації арок через свій обсяг та зміну сеттингу на альтернативну реальність XIX століття. Очікується, що цей проєкт очолить найочікуваніші серіали 2026 року, залучаючи не лише фанатів франшизи, а й любителів якісних вестернів. Враховуючи, чому важко адаптувати мангу з такою кількістю деталей, Netflix та David Production взяли додатковий час на постпродакшн, щоб фінальний продукт відповідав статусу “шедевра”.

Джерело: Polygon