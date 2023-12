Сьомий сезон «Рік і Морті» завершився 17 грудня, а напередодні його фіналу шоураннер і виконавчий продюсер Скотт Мардер натякнув, що буде як мінімум 10 сезонів, а також Adult Swim випустила тизер серіалу Rick and Morty: The Anime.

У нещодавньому інтерв’ю Мардер розповів про роботу над 9 сезоном шоу і натякнув на десятисезонну сагу, над якою зараз працюють.

Сьомий сезон ознаменував зміну для багаторічного серіалу, оскільки став першим, який знімався без співавтора і зірки Джастіна Ройланда, який озвучував головних героїв. Ройланд покинув серіал після звинувачень у домашньому насильстві, які згодом були зняті за недостатністю доказів, передає Deadline.

Головні ролі взяли на себе Ян Кардоні та Гаррі Белден, які озвучили Ріка Санчеса та Морті Сміта відповідно. Перший сезон вийшов на екрани у 2013 році. Серіал розповідає про пригоди геніального вченого-соціопата, який втягує свого боязкого онука у шалено небезпечні пригоди по всьому мультивсесвіту.

Анонс фінальної серії 7-го сезону:

Adult Swim випустила тизер Rick and Morty: The Anime, який вийде в 2024 році. У фільмі з’являються не лише Рік і Морти, а й деякі знайомі обличчя, як Космічна Бет, Джеррі, Саммер і генерал Громфломітів. Помітним доповненням є новий персонаж — молода дівчина, що з’являється разом з Морті, повідомляє Swisherpost.

Режисер Такаші Сано зазначив, що для нього велика честь бути обраним для створення нової 10-серійної історії у всесвіті «Ріка і Морті» і згадав про тиск, пов’язаний з необхідністю виправдати репутацію оригіналу.

Сано прагне передати суть «Ріка та Морті», стиснувши його улюблені аспекти та додавши унікальний японський колорит. Глядачам слід очікувати пригод у часі та просторі, зі станом душі, який відображає почуття, викликані оригінальним серіалом.

Ідея аніме-адаптації вперше виникла з виходом п’яти аніме-короткометражок у 2020-2021 роках на замовлення Adult Swim. Після того, як вони отримали підтримку шанувальників, було замовлено повноцінний спін-офф серіал. Серіал розгортатиметься навколо пригод родини Смітів, і зокрема самурая Ріка Санчеса та його онуків, Морті і Саммер Сміт.

First clip from ‘RICK & MORTY: THE ANIME’.

Releasing next year. pic.twitter.com/EfTwPqDjDD

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 18, 2023