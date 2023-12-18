Новини Кіно 18.12.2023 о 14:21 comment views icon

«Рік і Морті» — плани на 10 сезонів та тизер 10 серійного аніме

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Юрій Орос

Автор новин

«Рік і Морті» — плани на 10 сезонів та тизер 10 серійного аніме

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Сьомий сезон «Рік і Морті» завершився 17 грудня, а напередодні його фіналу шоураннер і виконавчий продюсер Скотт Мардер натякнув, що буде як мінімум 10 сезонів, а також Adult Swim випустила тизер серіалу Rick and Morty: The Anime.

У нещодавньому інтерв’ю Мардер розповів про роботу над 9 сезоном шоу і натякнув на десятисезонну сагу, над якою зараз працюють.

Я не можу багато дражнити. Можу сказати, що ми в середині написання дев’ятого сезону. Можу сказати, що у нас вже є кілька ідей для 10-го сезону, які вже майже готові. Існує повний план для повної 10-сезонної саги. Тож якщо людям подобається те, що ми робили останні пару сезонів, ми маємо намір дати їм ще більше. Але, безумовно, в запасі є круті речі та великі сюрпризи.

Сьомий сезон ознаменував зміну для багаторічного серіалу, оскільки став першим, який знімався без співавтора і зірки Джастіна Ройланда, який озвучував головних героїв. Ройланд покинув серіал після звинувачень у домашньому насильстві, які згодом були зняті за недостатністю доказів, передає Deadline.

Стартував 7 сезон «Рік та Морті» з новими голосами головних героїв, а Джастіна Ройланда прибрали навіть з початкових титрів

Головні ролі взяли на себе Ян Кардоні та Гаррі Белден, які озвучили Ріка Санчеса та Морті Сміта відповідно. Перший сезон вийшов на екрани у 2013 році. Серіал розповідає про пригоди геніального вченого-соціопата, який втягує свого боязкого онука у шалено небезпечні пригоди по всьому мультивсесвіту.

Анонс фінальної серії 7-го сезону:

Adult Swim випустила тизер Rick and Morty: The Anime, який вийде в 2024 році. У фільмі з’являються не лише Рік і Морти, а й деякі знайомі обличчя, як Космічна Бет, Джеррі, Саммер і генерал Громфломітів. Помітним доповненням є новий персонаж — молода дівчина, що з’являється разом з Морті, повідомляє Swisherpost.

Режисер Такаші Сано зазначив, що для нього велика честь бути обраним для створення нової 10-серійної історії у всесвіті «Ріка і Морті» і згадав про тиск, пов’язаний з необхідністю виправдати репутацію оригіналу.

Сано прагне передати суть «Ріка та Морті», стиснувши його улюблені аспекти та додавши унікальний японський колорит. Глядачам слід очікувати пригод у часі та просторі, зі станом душі, який відображає почуття, викликані оригінальним серіалом.

Ідея аніме-адаптації вперше виникла з виходом п’яти аніме-короткометражок у 2020-2021 роках на замовлення Adult Swim. Після того, як вони отримали підтримку шанувальників, було замовлено повноцінний спін-офф серіал. Серіал розгортатиметься навколо пригод родини Смітів, і зокрема самурая Ріка Санчеса та його онуків, Морті і Саммер Сміт.

Інтерв’ю з творцями «Рік і Морті» — про зв’язок їх особистого здоров’я з гостротою сатири мультсеріалу

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