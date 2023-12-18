Сьомий сезон «Рік і Морті» завершився 17 грудня, а напередодні його фіналу шоураннер і виконавчий продюсер Скотт Мардер натякнув, що буде як мінімум 10 сезонів, а також Adult Swim випустила тизер серіалу Rick and Morty: The Anime.
У нещодавньому інтерв’ю Мардер розповів про роботу над 9 сезоном шоу і натякнув на десятисезонну сагу, над якою зараз працюють.
Я не можу багато дражнити. Можу сказати, що ми в середині написання дев’ятого сезону. Можу сказати, що у нас вже є кілька ідей для 10-го сезону, які вже майже готові. Існує повний план для повної 10-сезонної саги. Тож якщо людям подобається те, що ми робили останні пару сезонів, ми маємо намір дати їм ще більше. Але, безумовно, в запасі є круті речі та великі сюрпризи.
Сьомий сезон ознаменував зміну для багаторічного серіалу, оскільки став першим, який знімався без співавтора і зірки Джастіна Ройланда, який озвучував головних героїв. Ройланд покинув серіал після звинувачень у домашньому насильстві, які згодом були зняті за недостатністю доказів, передає Deadline.
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Головні ролі взяли на себе Ян Кардоні та Гаррі Белден, які озвучили Ріка Санчеса та Морті Сміта відповідно. Перший сезон вийшов на екрани у 2013 році. Серіал розповідає про пригоди геніального вченого-соціопата, який втягує свого боязкого онука у шалено небезпечні пригоди по всьому мультивсесвіту.
Анонс фінальної серії 7-го сезону:
Adult Swim випустила тизер Rick and Morty: The Anime, який вийде в 2024 році. У фільмі з’являються не лише Рік і Морти, а й деякі знайомі обличчя, як Космічна Бет, Джеррі, Саммер і генерал Громфломітів. Помітним доповненням є новий персонаж — молода дівчина, що з’являється разом з Морті, повідомляє Swisherpost.
Режисер Такаші Сано зазначив, що для нього велика честь бути обраним для створення нової 10-серійної історії у всесвіті «Ріка і Морті» і згадав про тиск, пов’язаний з необхідністю виправдати репутацію оригіналу.
Сано прагне передати суть «Ріка та Морті», стиснувши його улюблені аспекти та додавши унікальний японський колорит. Глядачам слід очікувати пригод у часі та просторі, зі станом душі, який відображає почуття, викликані оригінальним серіалом.
Ідея аніме-адаптації вперше виникла з виходом п’яти аніме-короткометражок у 2020-2021 роках на замовлення Adult Swim. Після того, як вони отримали підтримку шанувальників, було замовлено повноцінний спін-офф серіал. Серіал розгортатиметься навколо пригод родини Смітів, і зокрема самурая Ріка Санчеса та його онуків, Морті і Саммер Сміт.
First clip from ‘RICK & MORTY: THE ANIME’.
Releasing next year. pic.twitter.com/EfTwPqDjDD
— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 18, 2023
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