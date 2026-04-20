Новини Кіно 20.04.2026

“Сімпсони” без дивану: шоуранер пояснює відмову від культової заставки

Олександр Федоткін

Один з найдовготриваліших  й популярних мультсеріалів “Сімпсони” втратить одну з власних найвпізнаваніших рис — вступну заставку з диваном.


Шоуранер Метт Селман пояснює це рішення обмеженим часом на показ кожного епізоду, мінливими звичками стрімінгових сервісів й необхідністю додаткової роботи над анімацією. На думку багатьох фанатів, серіал втратить важливу частину власної ідентичності. На їхню думку, справа криється у недостатній креативності та прагненні скоротити витрати.

“Сімпсони” довгий час виділялись оригінальною заставкою, яка змінювалась з кожним новим епізодом. Однак після 37 років цій традиції приходить кінець. В інтерв’ю Four Finger Discount, Селман заявляє, що глядацькі звички змінились. “Сімпсонів” тепер дивляться на Disney+, де вступну заставку можна просто пропустити. Якщо це відбувається доволі часто, зусилля, які витрачаються на заставку, виявляються невиправданими. 


Оскільки кожен епізод треба вмістити в обмежений час, звільнений час намагатимуться використати для розвитку сюжету. Подальша робота над вступною заставкою у кожному новому епізоді вимагатиме додаткової роботи й додаткових витрат.

Заставки з диваном були не єдиною рисою впізнаванності мультсеріалу. “Сімпсони” також часто використовували перероблені вступні епізоди. Один з яскравих прикладів, “Будиночок жахів XXIV” у виконанні Гільєрмо дель Торо. 

Незрозуміло, чи будуть у “Сімпсонах” й надалі використовувати щось подібне. Користувачі в X зустріли рішення позбавитись вступної заставки переважно негативними коментарями. Багато хто вважає вступну заставку невіддільною частиною культового серіалу. Вони також висловили сумнів у причинах, які озвучив Селман. Більшість вважає, що справжніми причинами є бажання скоротити витрати та відсутність свіжих ідей.

Раніше ми писали, що фінал 36 сезону мультсеріалу «Сімпсони» шокував шанувальників смертю персонажа, котрий, здається, був абсолютно базовим і ніяк не міг зникнути. Гомер Сімпсон «‎переспівав» Нірвану у вірусній ШІ-версії «‎Smells Like Teen Spirit».

Джерело: NotebookCheck

