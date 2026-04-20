“Сімпсони” без дивану: шоуранер пояснює відмову від культової заставки

Fox

Один з найдовготриваліших й популярних мультсеріалів “Сімпсони” втратить одну з власних найвпізнаваніших рис — вступну заставку з диваном.





Шоуранер Метт Селман пояснює це рішення обмеженим часом на показ кожного епізоду, мінливими звичками стрімінгових сервісів й необхідністю додаткової роботи над анімацією. На думку багатьох фанатів, серіал втратить важливу частину власної ідентичності. На їхню думку, справа криється у недостатній креативності та прагненні скоротити витрати.

“Сімпсони” довгий час виділялись оригінальною заставкою, яка змінювалась з кожним новим епізодом. Однак після 37 років цій традиції приходить кінець. В інтерв’ю Four Finger Discount, Селман заявляє, що глядацькі звички змінились. “Сімпсонів” тепер дивляться на Disney+, де вступну заставку можна просто пропустити. Якщо це відбувається доволі часто, зусилля, які витрачаються на заставку, виявляються невиправданими.

The Simpsons are no longer using couch gags. Showrunner @mattselman explains why on our latest podcast: — Four Finger Discount (@fourfingerpod) April 18, 2026





Оскільки кожен епізод треба вмістити в обмежений час, звільнений час намагатимуться використати для розвитку сюжету. Подальша робота над вступною заставкою у кожному новому епізоді вимагатиме додаткової роботи й додаткових витрат.

Заставки з диваном були не єдиною рисою впізнаванності мультсеріалу. “Сімпсони” також часто використовували перероблені вступні епізоди. Один з яскравих прикладів, “Будиночок жахів XXIV” у виконанні Гільєрмо дель Торо.

Незрозуміло, чи будуть у “Сімпсонах” й надалі використовувати щось подібне. Користувачі в X зустріли рішення позбавитись вступної заставки переважно негативними коментарями. Багато хто вважає вступну заставку невіддільною частиною культового серіалу. Вони також висловили сумнів у причинах, які озвучив Селман. Більшість вважає, що справжніми причинами є бажання скоротити витрати та відсутність свіжих ідей.

Джерело: NotebookCheck