Російські окупанти розкрадають та вивозять компоненти сонячної електростанції Тоkmak Solar Energy

Вчора в соціальних мережах почали з’являтися повідомлення, в яких говорилось, що російські окупаційні війська демонтували та викрали одну з найбільших в Україні сонячних електростанцій Тоkmak Solar Energy. Вона розташована біля міста Токмак в Запорізькій області, і нині ця територія тимчасово перебуває під російською окупацією.

Згодом керівник Запорізької РДА Олег Буряк офіційно підтвердив слова мешканців міста. Він заявив, що окупанти намагаються «тихо» вивозити майно сонячної електростанції. Хоча спершу у Запорізькій ОВА заперечували інформацію про викрадення обладнання електростанції та повідомляли, що всі сонячні панелі перебувають на місці. Олег Буряк пообіцяв згодом надати додаткову інформацію.

Нагадаємо, сонячна електростанція Тоkmak Solar Energy є пʼятою за величиною в Україні. Вона має потужність у 50 МВт та займає площу у 96,4 га (близько 100 футбольних полів).

Джерело: «Економічна правда»