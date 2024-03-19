Росія завдає ударів по Україні за супутниковими фото, що купує в американських компаній — The Atlantic з посиланням на українських військових

Неназване українське військове джерело повідомило журналісту The Atlantic Грему Вуду, що, на його думку, удари російськими крилатими ракетами по Україні спрямовуються з використанням супутникових зображень, наданих американськими компаніями. За словами джерела, послідовність зрозуміла: супутник робить знімки місця, а через кілька днів чи тижнів прилітає ракета. Іноді інший супутник отримує додаткові зображення пізніше, можливо, щоб перевірити ступінь пошкодження.

«Кількість випадків, коли отримання зображення супроводжуються ударами, занадто велика, щоб це було випадковим збігом», — каже джерело.

Компанії мають архів замовлених фото, з датами та координатами. Можна переглянути десятки тисяч фотографій території України та помітити закономірності. Наприклад, за тиждень до 2 квітня 2022 року, приблизно через місяць після початку повномасштабного вторгнення росії, американські компанії принаймні дев’ять разів запитували зображення віддаленого аеродрому поблизу Миргорода. 2 квітня туди влучили ракети. Наступного тижня хтось знову запитував зображення аеродрому. Супутникове знімання також передувало ударам по Львову — перед 26 березня 2022 року хтось доручив супутнику оглянути завод бронетехніки, який був уражений. Наприкінці січня 2024 року хтось доручив комерційній супутниковій компанії зробити свіжі знімки Києва, безпосередньо перед тим, як місто зазнало ракетного обстрілу. За словами журналіста, подібних випадків сотні.

«Ще шість місяців тому ми не могли уявити, що приватні компанії будуть продавати супутникові зображення чутливих районів», — сказав неназваний український військовий чиновник. Важко стало вірити, що ці збіги випадкові. При цьому можливості російських супутників обмежені, українських теж.

Заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко підтвердила журналісту, що супутникові компанії США підтримали Україну. Але також каже, що експерти міністерства оборони України підозрюють, що росія купує супутникові знімки через сторонніх посередників, які мають бізнес із західними супутниковими компаніями.

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