Програміст вмонтував уповільнену "бомбу" у мережу колишнього роботодавця та отримав 4 роки в’язниці

Що може бути гірше за втрату цікавої й прибуткової роботи програміста? Звільнення й ув’язнення через саботаж мережі колишнього роботодавця.

Інженер-програміст Девіс Лу працював у Eaton Corporation з 2007 по 2019 рік. Це велика компанія з більш ніж 92 тис. працівників і $24,9 млрд виручки у 2024 році. Одного не найкращого для себе дня Лу вирішив, що може залишити у мережі роботодавця власну “міну уповільненої дії” на той випадок, якщо він буде змушений шукати іншу роботу.

За даними Міністерства юстиції США, за місяць до звільнення Девіс Лу створив “нескінченні цикли” — код, що безперервно генерував Java-потоки без коректного завершення, перевантажуючи сервери та призводячи до їх падіння. Також він видаляв файли профілів колег та встановив “аварійний вимикач”, який блокував би всіх користувачів у випадку деактивації його облікового запису в Active Directory.

Цей “вимикач” він сховав напрочуд примітивно. Функція активації мала назву IsDLEnabledinAD — скорочення від Is Davis Lu enabled in Active Directory. Вона автоматично спрацювала, коли розробника відсторонили від роботи та попросили здати корпоративний ноутбук. Результат — глобальні перебої в роботі систем Eaton, які зачепили тисячі співробітників.

Коли Лу зрозумів, що йому доведеться розплатитися за свій план, він ще й видалив зашифровані дані в день здачі техніки. Слідство встановило, що він шукав методи підвищення привілеїв у системі, приховування процесів і швидкого видалення файлів. Це підтвердило намір перешкодити колегам у відновленні працездатності інфраструктури.

У підсумку Девіса Лу заарештували та відправили до суду. Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді чотирьох років ув’язнення та ще трьох років нагляду після відбуття строку.

