Інженер-програміст 6 місяців працював у стартапі з в’язниці — бос не знав, доки не запропонував роботу в штаті

Венчурний стартап зі США взяв на віддалену роботу програміста, який перебуває у в'язниці / Depositphotos

Венчурний стартап Turso близько пів року працював з віддаленим розробником, аж раптом виявив, що той перебуває у в’язниці.

Американець Престон Торп наразі відбуває покарання за торгівлю наркотиками у в’язниці Маунтін-В’ю, однак паралельно віддалено працює в IT. Одним з його останніх проєктів стала співпраця з опенсорс-проєктом компанії Turso, де розробник настільки добре себе зарекомендував, що гендиректор Глаубер Коста запропонував йому повноцінну роботу в штаті.

Однак є один цікавий момент — Коста до цього моменту не знав, що Торп перебуває за ґратами.

«Я перевірив його профіль на GitHub і виявив там згадку про те, що він перебуває у в’язниці», — розповідає Коста. «З подібними історіями я ніколи не стикався… Відтоді я мав з ним глибокі розмови про зміну поглядів, яка привела його до того становища, в якому він перебуває сьогодні… Знання його історії посилило нашу повагу до нього особисто».

Це лише один з успішних прикладів експериментальної програми, яку запровадили в тюремній системі штату Мен і яка дозволяє віддалену роботу під вартою. Попри те, що ці інструменти є нетрадиційними, вони вже демонструють гарний реабілітаційний результат.

Торпа вигнали з дому ще підлітком, і він для підробітку взявся за перепродаж наркотиків через даркнет. Вже у віці 20 років хлопець вперше опинився у в’язниці, а коли вийшов — не мав ані грошей, ані притулку, тож періодично повертався за ґрати знову.

«Я був повним ідіотом», — каже зараз Торп. «Я махнув рукою на своє життя, повністю списав його з рахунків і просто змирився з тим, що воно таке і в мене немає жодної надії».

Другий шанс Торп отримав, коли його перевели з в’язниці в Нью-Гемпширі до Маунтін-В’ю — там він отримав змогу вступити на дистанційне навчання до Університету штату Мен в Огасті, а згодом знайшов першу роботу.

Наразі у виправній установі дистанційно працюють близько 30 ув’язнених, які разом з тим відраховують 10% заробітку державі, чи на інші платежі, які можуть знадобитися для відшкодування збитків, судових витрат або аліментів.

«Наш штат є справжнім новатором у цій галузі», — розповідає Гейлі Шоаф, співвиконавчий директор Unlocked Labs.

Unlocked Labs, де Торп працював до Turso, наймає ув’язнених та колишніх інженерів для створення освітнього програмного забезпечення для використання у в’язницях.

«Вони створили всю цю інфраструктуру під час COVID, щоб забезпечити дистанційну освіту, а потім, як тільки ця інфраструктура була встановлена, вона раптово розширила перелік можливостей, якими ці люди могли скористатися».

Сам Торп каже, що протягом останніх трьох років більшу частину свого часу проводив в інтернеті, вивчаючи все, що міг, про програмування.

«Він робив це частково тому, що йому це подобалося, але також тому, що бачив у цьому можливість бути поміченим. І він мав рацію», — додає Коста.

Коли Торп зареєструвався на Discord чи GitHub він вперше за понад 10 років відчув, що до нього ставляться як і до будь-якого іншого учасника — інженера, захопленого темою програмування, а не злочинця.

Джерело: TechCrunch