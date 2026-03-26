Новини Ігри 26.03.2026 comment views icon

S.T.A.L.K.E.R. 2 отримає перше велике DLC "Ціна надії" влітку 2026 року

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

S.T.A.L.K.E.R. 2 / CGS Game World
GSC Game World анонсувала DLC “Ціна надії” для S.T.A.L.K.E.R. 2 — нові регіони, десятки годин геймплею та продовження історії Скіфа на PC, Xbox і PS5.


Зона знову кличе. GSC Game World оголосила перше масштабне сюжетне доповнення до S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля — “Ціна надії” вийде влітку 2026 року на PC, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming та PlayStation 5.

Гравці знову діятимуть за Скіфа, проте цього разу його історія розгортатиметься паралельно з основним сюжетом “Серця Чорнобиля”. Після встановлення доповнення сигнал на КПК запустить нову лінію прямо під час проходження — без окремого меню, без паузи, майже без попередження. GSC обіцяє десятки годин нелінійного геймплею, де кожне рішення тягне за собою наслідки — і не лише в межах Зони.

В центрі конфлікту — давнє протистояння “Долгу” і “Волі”. Перші вважають Зону загрозою, яку треба знищити. Другі бачать у ній можливість. Крихке перемир’я між угрупованнями тримається на останніх нитках  — і “Ціна надії” якраз про те, як вони рвуться.


S.T.A.L.K.E.R. 2 DLC відкриває два нові регіони. Чорнобильська атомна електростанція повертається в гру — десятиліттями вона стояла замкненою навіть усередині самої Зони, і тепер її двері відчиняються. Другий регіон — Залізний ліс, нова локація з власними хабами, квестами та активностями. Арсенал поповниться новою зброєю і спорядженням, розрахованим на мутантів і аномалії, що густішають у цих місцях.

“Ціна надії” — не фінал, а середина. GSC підтверджує, що доповнення виходитимуть частинами і формуватимуть “другу трилогію” у межах саги. Деталі наступного сюжетного DLC студія обіцяє розкрити згодом, але вже зараз зрозуміло: GSC планує утримувати аудиторію S.T.A.L.K.E.R. 2 надовго.

Спецпроєкти
Джерело: GSC Game World

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати