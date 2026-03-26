S.T.A.L.K.E.R. 2 / CGS Game World

GSC Game World анонсувала DLC “Ціна надії” для S.T.A.L.K.E.R. 2 — нові регіони, десятки годин геймплею та продовження історії Скіфа на PC, Xbox і PS5.





Зона знову кличе. GSC Game World оголосила перше масштабне сюжетне доповнення до S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля — “Ціна надії” вийде влітку 2026 року на PC, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming та PlayStation 5.

Гравці знову діятимуть за Скіфа, проте цього разу його історія розгортатиметься паралельно з основним сюжетом “Серця Чорнобиля”. Після встановлення доповнення сигнал на КПК запустить нову лінію прямо під час проходження — без окремого меню, без паузи, майже без попередження. GSC обіцяє десятки годин нелінійного геймплею, де кожне рішення тягне за собою наслідки — і не лише в межах Зони.

В центрі конфлікту — давнє протистояння “Долгу” і “Волі”. Перші вважають Зону загрозою, яку треба знищити. Другі бачать у ній можливість. Крихке перемир’я між угрупованнями тримається на останніх нитках — і “Ціна надії” якраз про те, як вони рвуться.





S.T.A.L.K.E.R. 2 DLC відкриває два нові регіони. Чорнобильська атомна електростанція повертається в гру — десятиліттями вона стояла замкненою навіть усередині самої Зони, і тепер її двері відчиняються. Другий регіон — Залізний ліс, нова локація з власними хабами, квестами та активностями. Арсенал поповниться новою зброєю і спорядженням, розрахованим на мутантів і аномалії, що густішають у цих місцях.

“Ціна надії” — не фінал, а середина. GSC підтверджує, що доповнення виходитимуть частинами і формуватимуть “другу трилогію” у межах саги. Деталі наступного сюжетного DLC студія обіцяє розкрити згодом, але вже зараз зрозуміло: GSC планує утримувати аудиторію S.T.A.L.K.E.R. 2 надовго.

Джерело: GSC Game World