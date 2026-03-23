GSC показали кадри першого DLC до S.T.A.L.K.E.R. 2 — більше деталей розкриють на Xbox Partner Preview

Українська студія GSC Game World уперше засвітила кадри майбутнього доповнення для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Поки що йдеться лише про короткі фрагменти без деталей, однак повноцінний показ DLC, судячи з усього, відбудеться вже найближчим часом — у межах презентації Xbox Partner Preview.





Поява навіть невеликого тизера фактично стала першим підтвердженням того, що студія переходить від технічної підтримки гри до випуску нового контенту. Після релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники зосереджувалися переважно на патчах і виправленнях, але тепер, схоже, настав етап розширення світу гри.

Показ на Xbox Partner Preview: коли і де дивитися

Офіційно нову інформацію про S.T.A.L.K.E.R. 2 покажуть 26 березня під час Xbox Partner Preview — регулярного шоу, присвяченого іграм від сторонніх партнерів Xbox. Трансляція стартує о 20:00 за київським часом і буде доступна на платформах YouTube та Twitch.

В анонсі події представники Xbox прямо підтвердили участь гри GSC Game World. За словами редакторки Xbox Wire Даніель Партіс, глядачам покажуть “детальніший погляд” на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Формулювання досить обережне, однак у контексті нещодавніх тизерів це майже напевно означає демонстрацію DLC — або принаймні трейлер із новим контентом.





“Під час Xbox Partner Preview ви побачите детальніший погляд на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”, — зазначили в Xbox.

Крім проєкту GSC, на презентації з’являться й інші помітні ігри. Зокрема, очікується показ нового проєкту від Ryu Ga Gotoku Studio під назвою Stranger Than Heaven, а також нові матеріали по The Expanse: Osiris Reborn. Традиційно для таких заходів, Xbox також обіцяє світові прем’єри, анонси та новини щодо бібліотеки Xbox Game Pass.

Опубліковані фрагменти DLC поки що не розкривають конкретних деталей — ні про сюжет, ні про масштаб доповнення. Втім, за візуальними елементами фанати вже намагаються зробити перші припущення.

Зокрема, у кадрах можна помітити нові локації та змінену атмосферу, що може натякати на розширення території Зони або появу окремих сюжетних епізодів поза основною історією. Такий підхід не був би несподіваним: попередні частини серії також отримували доповнення, які розширювали світ і розповідали паралельні історії.

Водночас варто підкреслити, що жодна з цих деталей офіційно не підтверджена. GSC Game World поки що утримується від конкретики, обмежуючись лише тизерами та анонсом майбутнього показу.

Ще до релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники заявляли, що планують підтримувати гру після виходу — зокрема, за рахунок сюжетних DLC. Це означає, що майбутнє доповнення, ймовірно, не обмежиться косметичними змінами чи дрібними активностями.

З огляду на досвід студії, можна очікувати повноцінний контент: нові квести, персонажів і, можливо, окрему сюжетну лінію. Не виключено також, що DLC додасть нові механіки або змінить баланс гри, особливо якщо розробники врахують відгуки спільноти після релізу.

Окреме питання — формат поширення. Поки невідомо, чи буде це платне доповнення, чи частина безкоштовної підтримки. Втім, з огляду на масштаб проєкту, більш імовірним виглядає саме платний сюжетний DLC.

S.T.A.L.K.E.R. 2 став однією з найважливіших українських ігор останніх років. Проєкт пройшов через тривалий і непростий цикл розробки, включно з численними перенесеннями та викликами, пов’язаними з повномасштабною війною.

Попри це, гра змогла вийти та привернути значну увагу як гравців, так і медіа. Атмосфера Зони, відкритий світ і характерний стиль серії залишилися ключовими елементами, які забезпечили інтерес до проєкту навіть після релізу.

Тепер GSC Game World має шанс закріпити успіх — і саме DLC може стати важливим кроком у цьому напрямку. Вдале доповнення не лише розширить гру, а й підтримає інтерес аудиторії на довшій дистанції.





Xbox Partner Preview навряд чи дасть відповіді на всі питання, але стане ключовою точкою для розуміння подальших планів GSC. Якщо на шоу покажуть повноцінний трейлер, це дозволить оцінити масштаб доповнення та приблизні терміни його виходу.

У будь-якому разі, сам факт появи S.T.A.L.K.E.R. 2 на великій міжнародній презентації свідчить про те, що проєкт залишається важливою частиною екосистеми Xbox і продовжує активно розвиватися.

Для гравців це означає головне: історія Зони ще далека від завершення, і найближчим часом вона може отримати новий розділ.





Джерело: Xbox