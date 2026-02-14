Radio Beats у S.T.A.L.K.E.R. 2: GSC розкрила шість нових треків і локацію нового DLC

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — World Radio Day Beats / YouTube

До Всесвітнього дня радіо команда GSC Game World підготувала нове відео Radio Beats. В ньому студія демонструє, як вона “піймала сигнал” із місця, яке довгий час залишалося в тиші.





“Навіть у найвіддаленіших куточках Зони, серед іржавих пультів керування та покинутих лабораторій, музика знаходить свого слухача. Радіо тут — це голос території, що ніколи не замовкає. Його хвилі доходять навіть туди, де роками не ступала нога людини”, — повідомляє команді.

У новому відео студія GSC Game World показала шість радіотреків, що увійдуть до майбутнього доповнення. Розробники натякають: це не просто музика, а частина атмосфери, яка відкриватиме нові історії та простори для дослідження.

До добірки Radio Beats увійшли:

Shmiska — “Мереживо”

Лівінстон — Madam Taro

До смерті і довше — “Зорі”

Renie cares — “де бог”

nearr — “Календар”

Do sliz, Nervacia — “Готель Вараш”

У ролику вперше з’являється нова локація — Блочний щит управління 4. Судячи з кадрів, саме вона стане однією з ключових точок у майбутньому доповненні. За стилістикою це типовий для Зони об’єкт: індустріальна архітектура, занедбані приміщення, де можуть ховатися як артефакти, так і небезпеки.





Студія прямо говорить:

“Тримайте приймач налаштованим — деякі нові треки з майбутнього доповнення вже тут. Але це не просто треки, якщо спитати мене…”.

Така подача натякає, що радіо знову стане важливою частиною атмосфери та занурення.

Відео не розкриває деталей сюжету чи дати релізу доповнення, але демонструє напрям: нову локацію, нові саундтреки і розширення простору для дослідження. Для фанатів це перший відчутний сигнал із майбутнього контенту.

Нагадаємо, наприкінці минулого року вийшов контентний патч “Нерозказані історії” до S.T.A.L.K.E.R. 2 з 5+ годинами нового геймплею.