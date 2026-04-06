Новини Ігри 06.04.2026

GSC Game World готує безкоштовне оновлення Sealed Truth для S.T.A.L.K.E.R. 2 — відкриють лабораторію X-18

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

GSC Game World готує чергове безплатне оновлення для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Офіційний акаунт гри натякнув, що в оновленні Sealed Truth гравці зможуть потрапити до лабораторії X-18 — знаменитої локації оригінальної гри. За чутками, реліз відбудеться 14 або 15 квітня.


X-18 — культова підземна локація оригінального S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Розташована в Темній долині, вона запам’яталась гравцям першої частини похмурою атмосферою та містичними експериментами над людьми і мутантами. У поточній версії S.T.A.L.K.E.R. 2 лабораторія вже присутня, але доступна лише частково — нижні поверхи та секція “Кайманов” залишались зачиненими. Sealed Truth, судячи з усього, відкриє те, що раніше було заблоковано.

S.T.A.L.K.E.R. 2 / X.com

Деталей про контент оновлення GSC поки офіційно не розкривала, крім натяку в офіційному акаунті. Проте у спільноті вже обговорюють, що разом із X-18 можуть з’явитись нові квести і сюжетні лінії — в дусі грудневого “Stories Untold”. Те оновлення додало 8 місій, 7 локацій і понад п’ять годин контенту, і все це безплатно. ITC.UA тоді докладно розповідав про патч 1.9, який виправляв хаотичний спавн мутантів і готував Зону до нового контенту.

“Stories Untold” у грудні 2025-го стало одним із найбільших безплатних контентних патчів року в жанрі. Паралельно студія рухається до першого платного DLC — “Ціна надії” заплановане на літо 2026-го і обіцяє нові регіони, десятки годин геймплею та продовження лінії Скіфа на всіх платформах.


Sealed Truth офіційно не датоване. Чутки про 14-15 квітня з’явились у фанатських каналах і поки не підтверджені GSC. Деталі мають з’явитись найближчими днями — офіційний акаунт гри вже починає підігрівати інтерес.

S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS: засновник S.T.A.L.K.E.R Сергій Григорович офіційно пориває з GSC та анонсує sci-fi гру

Джерело:  S.T.A.L.K.E.R. 2 у X (Twitter)

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати