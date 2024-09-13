Новини Кіно 13.09.2024 о 11:44 comment views icon

«Салимове лігво» — перший трейлер екранізації «вампірського» роману Стівена Кінга

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Ігор Панченко

Автор новин

«Салимове лігво» — перший трейлер екранізації «вампірського» роману Стівена Кінга

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Стрімінговий сервіс Max оприлюднив перший трейлер фільму «Салимове лігво», прем’єра якого запланована на жовтень цього року.

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Компанія Warner Bros. повернула довгоочікувану екранізацію «Салимового лігва» до свого розкладу релізів. Це спростувало побоювання фанатів про можливе скасування проєкту через тривалі затримки та відсутність інформації.

Трейлер починається з повернення головного героя, письменника Бена Мієрса, до рідного містечка нібито для «дослідження». Проте швидко стає зрозуміло, що він шукає щось конкретне. Від хлопчика, який тікає від істоти з блакитними очима, що світяться, до священника, який зізнається, що мешканці міста повідомляють про дивні події, — усе вказує на те, що Салимове лігво заполонили таємничі нічні створіння. Далі трейлер демонструє низку моторошних кадрів: ожилі трупи, Мірса, якого переслідують істоти з іклами, та групу місцевих добровольців, які намагаються протистояти вампірському вторгненню.

«Салимове лігво» базується на легендарному вампірському романі Стівена Кінга 1975 року. Офіційний синопсис від Warner Bros. звучить так:

«Переслідуваний випадком із дитинства, письменник Бен Мієрс повертається до рідного міста в пошуках натхнення для своєї нової книги. Однак він виявляє, що містом заволодів кровожерливий вампір зі своїм відданим слугою».

Головну роль у стрічці виконав Льюїс Пуллман. Серед інших зірок фільму: Алфрі Вудард (доктор Коді), Макензі Лі (Сюзан Нортон), Білл Кемп (Метью Берк), Спенсер Тріт Кларк (Майк Раєрсон), Пілу Асбек (Стрейкер) та Джон Бенджамін Гікі (отець Каллаган).

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Режисер Гарі Доберман розповів про атмосферу фільму:

«Це божевільний викид адреналіну. Я подумав: “Так, ось що це таке. Це фільм для автокінотеатру”».

Доберман надихався обкладинкою першого видання роману Кінга. Він також зазначив, що найкраще дивитися фільм у компанії друзів, щоби посилити враження від перегляду.

Нагадаємо, «Салимове лігво» вже не вперше з’являється на екранах. У 1979 році режисер «Техаської різанини бензопилою» Тоуб Гупер створив двосерійний телефільм. У 2004 році вийшла ще одна телеадаптація за участю Роба Лоу.

«Салимове лігво» дебютує на стрімінговому сервісі Max у США 3 жовтня.

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Джерело: Comicbook, Gamesradar

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