«Салимове лігво» — перший трейлер екранізації «вампірського» роману Стівена Кінга

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Стрімінговий сервіс Max оприлюднив перший трейлер фільму «Салимове лігво», прем’єра якого запланована на жовтень цього року.

Компанія Warner Bros. повернула довгоочікувану екранізацію «Салимового лігва» до свого розкладу релізів. Це спростувало побоювання фанатів про можливе скасування проєкту через тривалі затримки та відсутність інформації.

Трейлер починається з повернення головного героя, письменника Бена Мієрса, до рідного містечка нібито для «дослідження». Проте швидко стає зрозуміло, що він шукає щось конкретне. Від хлопчика, який тікає від істоти з блакитними очима, що світяться, до священника, який зізнається, що мешканці міста повідомляють про дивні події, — усе вказує на те, що Салимове лігво заполонили таємничі нічні створіння. Далі трейлер демонструє низку моторошних кадрів: ожилі трупи, Мірса, якого переслідують істоти з іклами, та групу місцевих добровольців, які намагаються протистояти вампірському вторгненню.

«Салимове лігво» базується на легендарному вампірському романі Стівена Кінга 1975 року. Офіційний синопсис від Warner Bros. звучить так:

«Переслідуваний випадком із дитинства, письменник Бен Мієрс повертається до рідного міста в пошуках натхнення для своєї нової книги. Однак він виявляє, що містом заволодів кровожерливий вампір зі своїм відданим слугою».

Головну роль у стрічці виконав Льюїс Пуллман. Серед інших зірок фільму: Алфрі Вудард (доктор Коді), Макензі Лі (Сюзан Нортон), Білл Кемп (Метью Берк), Спенсер Тріт Кларк (Майк Раєрсон), Пілу Асбек (Стрейкер) та Джон Бенджамін Гікі (отець Каллаган).

Онлайн-курс “Управління мотивацією в бізнесі” від Laba. Навчіться визначати мотиваційні чинники вашої команди, щоб ефективніше впливати на її продуктивність. Дізнайтеся про актуальні матеріальні та нематеріальні методи, та як їх комбінувати. . Про курс

Режисер Гарі Доберман розповів про атмосферу фільму:

«Це божевільний викид адреналіну. Я подумав: “Так, ось що це таке. Це фільм для автокінотеатру”».

Доберман надихався обкладинкою першого видання роману Кінга. Він також зазначив, що найкраще дивитися фільм у компанії друзів, щоби посилити враження від перегляду.

Нагадаємо, «Салимове лігво» вже не вперше з’являється на екранах. У 1979 році режисер «Техаської різанини бензопилою» Тоуб Гупер створив двосерійний телефільм. У 2004 році вийшла ще одна телеадаптація за участю Роба Лоу.

«Салимове лігво» дебютує на стрімінговому сервісі Max у США 3 жовтня.

Онлайн-курс “Управління мотивацією в бізнесі” від Laba. Навчіться визначати мотиваційні чинники вашої команди, щоб ефективніше впливати на її продуктивність. Дізнайтеся про актуальні матеріальні та нематеріальні методи, та як їх комбінувати. . Про курс

Джерело: Comicbook, Gamesradar

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.