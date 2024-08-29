Тільки два фільми: Стівен Кінг назвав ідеальні адаптації своїх книг

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І це не горори.

Стівен Кінг, чиї твори неодноразово адаптували для кіно та телебачення, розкрив, які фільми найточніше передали суть його книг. Попри численні екранізації, від «Керрі» 1970-х років до майбутнього фільму жахів про вампірів «Салимове Лігво», лише два фільми, на думку автора, повністю відповідають оригінальним текстам.

«Є декілька фільмів, про які я можу сказати: так, це моя історія. “Залишся зі мною” — один із них, “Втеча із Шоушенка” — інший», — поділився письменник у розмові з виданням Deadline. Він додав, що багато екранізацій його творів принесли йому справжнє задоволення.

«Залишся зі мною» вважають однією з найвідоміших історій про дорослішання в Голлівуді. Фільм розповідає про чотирьох хлопців з Орегону, які вирушають на пошуки тіла незнайомця, що трагічно загинув. Стрічка зібрала понад $3,8 млн у прокаті 1986 року та отримала 94% схвальних відгуків на сайті Rotten Tomatoes.

«Втеча із Шоушенка» належить до іншого жанру творчості Кінга. Фільм розповідає драматичну історію Енді Дюфрейна, якого несправедливо засудили до довічного ув’язнення за вбивство дружини та її коханця. Хоча стрічка не мала комерційного успіху, критики високо оцінили її.

Нагадаємо, нещодавно вийшов український тизер фільму «Мавпа» за твором Стівена Кінга.

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Джерело: Dexerto

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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