tradfi
Новини Софт 18.02.2026 comment views icon

Сервіс оренди житла Airbnb отримав функцію “відкладеної” оплати

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Сервіс оренди житла Airbnb запустив функцію “відкладеної” оплати
Airbnb / Depositphotos

Airbnb запустив функцію “Забронюй зараз, плати пізніше”, яка дозволяє бронювати житло по всьому світу без негайної оплати. Це особливо корисно, якщо плани різко змінилися.


Гроші списуються ближче до дати заїзду, а користувач може відмовитись від бронювання в межах політики скасування без втрати передоплати. Схожий сервіс працює в США для внутрішніх подорожей, а тепер доступний глобально.

Опція стосується помешкань із “гнучкою” або “помірною” політикою скасування. Це модель “купи зараз, плати пізніше”, яка давно відома в продажах й тепер переноситься на бронювання житла. Від запуску в США понад 70% користувачів, які мали право скористатися, вже обрали цю можливість.

Під час звіту за четвертий квартал 2025 року фінансовий директор Еллі Мерц розповіла, що функція стала популярнішою серед окремих гостей і вплинула на звички користувачів. За її словами, вона “призвела до збільшення термінів бронювання та зміни цін на більші цілі будинки, особливо ті, що мають чотири або більше спалень, що сприяло зростанню середньої добової ціни”.


Сервіс оренди житла Airbnb запустив функцію “відкладеної” оплати
Airbnb

За даними Airbnb, після запуску зафіксовано невелике зростання скасувань: з 16% до 17% за квартал. При цьому Мерц підкреслила, що це “не дуже суттєво порівняно з ширшими показниками скасування на платформі”.

Опитування, проведене разом із Focaldata серед 2159 дорослих у США в липні 2025 року, показало попит на гнучкі платежі. 60% респондентів назвали їх важливими під час бронювання відпустки; 55% заявили, що користувалися б такою опцією; а 42% зізналися, що відкладали або пропускали варіант житла через складність узгодження оплати з попутниками.

Функція розширяє інші варіанти оплати сервісу. Раніше Airbnb дозволяв сплачувати частину суми під час бронювання, а решту — пізніше, а також тестував розстрочку через партнерство з Klarna у 2023 році. Ще у 2018 році компанія запускала формат із передоплатою 20% або 50% і подальшою оплатою залишку.

Airbnb розраховує, що глобальний запуск робить доступнішими дорогі об’єкти, зокрема великі будинки з чотирма й більше спальнями, і дає змогу бронювати житло заздалегідь без миттєвого платежу. Це також розширює конкуренцію з іншими сервісами бронювання, де подібні гнучкі платежі вже стали звичною практикою.

Спецпроєкти
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина
Bitget і BlockSec представляють стандарт безпеки UEX. Як він допоможе біржам справлятися з ризиками?

ШІ трощить меблі: власник житла Airbnb намагався стягнути £12 000 з жінки-науковиці за фейковий розгром

Джерело: TechCrunch

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Нова пошта" запустила доставку зі США: посилки до 30 кг і від 7 днів очікування
Після режисури 29 фільмів Мартін Скорсезе став актором нових "Зоряних війн"
В Україну завезли 504 авто з податком на розкіш: у 3 рази менше, ніж торік
Огляд павербанка UGREEN Nexode на 25000mAh, який видає до 200 Вт. Чому він справді вражає
Витік реєстру мереж може поставити під удар житлові будинки: що експерти кажуть про нові ризики
Фан Red Dead Redemption 2 випадково зніс збереження дівчини й змусив Артура Моргана перепросити
Apple випустила публічні бети iOS, iPadOS та macOS 26.4: всі нові функції
Anthropic випустила Claude Sonnet 4.6: порівнюємо з іншими LLM
“Паперовий” тренд: криптошахраї розсилають фішингові листи власникам криптогаманців Trezor та Ledger звичайною поштою
Марк Гурман: Apple розробляє ШІ-кулон з Siri, як доповнення iPhone
Meta "вбиває" Messenger.com: що зміниться для користувачів ПК?
Nothing анонсувала смартфон в запрошенні на презентацію Apple: просто змінили дату і назву
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати