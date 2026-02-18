Сервіс оренди житла Airbnb отримав функцію “відкладеної” оплати

Airbnb / Depositphotos

Airbnb запустив функцію “Забронюй зараз, плати пізніше”, яка дозволяє бронювати житло по всьому світу без негайної оплати. Це особливо корисно, якщо плани різко змінилися.





Гроші списуються ближче до дати заїзду, а користувач може відмовитись від бронювання в межах політики скасування без втрати передоплати. Схожий сервіс працює в США для внутрішніх подорожей, а тепер доступний глобально.

Опція стосується помешкань із “гнучкою” або “помірною” політикою скасування. Це модель “купи зараз, плати пізніше”, яка давно відома в продажах й тепер переноситься на бронювання житла. Від запуску в США понад 70% користувачів, які мали право скористатися, вже обрали цю можливість.

Під час звіту за четвертий квартал 2025 року фінансовий директор Еллі Мерц розповіла, що функція стала популярнішою серед окремих гостей і вплинула на звички користувачів. За її словами, вона “призвела до збільшення термінів бронювання та зміни цін на більші цілі будинки, особливо ті, що мають чотири або більше спалень, що сприяло зростанню середньої добової ціни”.





За даними Airbnb, після запуску зафіксовано невелике зростання скасувань: з 16% до 17% за квартал. При цьому Мерц підкреслила, що це “не дуже суттєво порівняно з ширшими показниками скасування на платформі”.

Опитування, проведене разом із Focaldata серед 2159 дорослих у США в липні 2025 року, показало попит на гнучкі платежі. 60% респондентів назвали їх важливими під час бронювання відпустки; 55% заявили, що користувалися б такою опцією; а 42% зізналися, що відкладали або пропускали варіант житла через складність узгодження оплати з попутниками.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Функція розширяє інші варіанти оплати сервісу. Раніше Airbnb дозволяв сплачувати частину суми під час бронювання, а решту — пізніше, а також тестував розстрочку через партнерство з Klarna у 2023 році. Ще у 2018 році компанія запускала формат із передоплатою 20% або 50% і подальшою оплатою залишку.

Airbnb розраховує, що глобальний запуск робить доступнішими дорогі об’єкти, зокрема великі будинки з чотирма й більше спальнями, і дає змогу бронювати житло заздалегідь без миттєвого платежу. Це також розширює конкуренцію з іншими сервісами бронювання, де подібні гнучкі платежі вже стали звичною практикою.

Джерело: TechCrunch