bird «‎летить»‎ до Польщі — невдовзі український iOS-додаток оренди квартир запрацює у Варшаві

Український iOS-застосунок для оренди квартир bird продовжує розширювати географію доступності за кордоном — наступним містом розробники обрали Варшаву.

Нагадаємо, bird (не плутати з американським сервісом прокату електросамокатів) — сервіс для пошуку оренди квартир, який запустила команда ЛУН у 2018 році як один з експериментів. Фактично це агрегатор, який збирає оголошення з інших сайтів нерухомості. Розробники називають застосунок першим у своєму роді зі штучним інтелектом. До 2022 року bird працював виключно в Києві, а минулого року розширив свою географію і запустився у Лондоні та Львові, не в останню чергу завдяки гранту Google for Startups.

Тепер bird готується до запуску у Варшаві — розробники зазначаються, що сервіс невдовзі розпочне роботу в столиці Польщі та пропонують підписатися на оновлення на сайті.

Наразі у Варшаві лише офіційно зареєстровано 105 тисяч українців, тож сервіс може стати у пригоді багатьом при пошуку оренди житла. Серед ключових переваг bird розробники називають зручну 3D-карту, яка звільняє від сотні вкладок з оголошеннями, та безліч фільтрів, які допомагають відсортувати пропозиції за потрібними параметрами.

Наразі застосунок має 300 000 користувачів, а його рейтинг в App Store складає 4,9 бала із 5. У 2019 році bird отримав дві премії Red Dot, а лондонський застосунок здобув відзнаку product hunt of the day та of the week у червні 2022 року.