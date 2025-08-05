ШІ “трощить” меблі: власник житла Airbnb намагався стягнути £12 000 з жінки-науковиці за фейковий розгром

Фото "розтрощеного" стола / Airbnb, The Guardian

Сервісу оренди житла Airbnb довелося перепрошувати та платити компенсацію за дії власника житла, котрий вирішив стягнути гроші за допомогою ШІ-підробки.

Господар помешкання неправдиво заявив, що жінка-науковиця з Лондону завдала збитків на £12 000. Як доказ він використав дивні “фотографії”, котрі здавалися обробленими ШІ. У результаті орендаторці повернули майже £4300, а компанія, котра здавала житло, розпочала внутрішнє розслідування.

Британка забронювала однокімнатну квартиру на Мангеттені у Нью-Йорку на два з половиною місяці, щоб зупинитися там під час навчання. Втім, вона вирішила виїхати раніше, через відчуття небезпеки у цьому районі.

Невдовзі після її від’їзду господар повідомив Airbnb, що вона завдала збитків на зазначену суму. Зокрема, як доказ він представив фото тріснутого журнального столика, а також звинуватив орендаторку у забрудненні матраца сечею, пошкодженні робота-пилососа, дивана, мікрохвильової печі, телевізора та кондиціонера.

Жінка заперечила будь-які пошкодження квартири. Вона сказала, що залишила її в хорошому стані та мала лише двох відвідувачів протягом семи тижнів проживання. Ретельне вивчення двох фотографій журнального столика демонструє відмінності у пошкодженнях, що змусило жінку вважати, що вони були змінені або створені штучним інтелектом. Вона вважає, що власник таким чином помстився за дострокове припинення оренди.

Спочатку Airbnb, «після ретельного перегляду фотографій», повідомив про необхідність відшкодування £5314 фунтів стерлінгів, з чим жінка не погодилася та подала апеляцію.

«Я повідомила їм, що можу надати свідчення очевидця, який був зі мною під час виїзду, і який може під присягою засвідчити стан, у якому було залишено майно: чисте, неушкоджене та в належному порядку. Я також чітко продемонструвала візуальні розбіжності на зображеннях того самого предмета (дерев’яного столу), наданих господарем, які мають явні ознаки підробки. Ці невідповідності просто неможливі на справжніх, невідредагованих фотографіях одного й того ж об’єкта. Це мало б одразу викликати тривогу та дискредитувати заяви господаря, якби докази були переглянуті хоча б з базовою ретельністю, але Airbnb не лише не виявила цієї очевидної маніпуляції, вони повністю проігнорували мої пояснення та чіткі докази того, що матеріал був сфабрикований», — заявила постраждала.

Через п’ять днів після того, як The Guardian порушила питання щодо цієї справи перед Airbnb, жінці повідомили, що її апеляцію було прийнято та нараховано на її рахунок £500. Коли ж вона пізніше заявила, що не збирається повторно бронювати житло через Airbnb, компанія запропонувала повернення коштів у розмірі £854 – п’яту частину вартості її бронювання. Жінка відмовилася погодитися на це та отримала відшкодування у розмірі повної вартості — £4269. Негативний відгук, який господар розмістив у її профілі, було видалено.

Чоловік, який неправдиво скаржився, вказаний на Airbnb як “супергосподар”. Він не відповів на запит про коментар. Airbnb заявила, що його попередили за порушення умов та про можливе видалення з бази, якщо надійде ще одна подібна скарга. Компанія повідомила, що не може підтвердити зображення, які він надав у скарзі. Airbnb перепросила та заявила, що буде проведено перевірку щодо подальшого розгляду справи.