Новини WTF 05.08.2025 comment views icon

ШІ “трощить” меблі: власник житла Airbnb намагався стягнути £12 000 з жінки-науковиці за фейковий розгром

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Андрій Русанов

Редактор новин

ШІ “трощить” меблі: власник житла Airbnb намагався стягнути £12 000 з жінки-науковиці за фейковий розгром
Фото "розтрощеного" стола / Airbnb, The Guardian

Сервісу оренди житла Airbnb довелося перепрошувати та платити компенсацію за дії власника житла, котрий вирішив стягнути гроші за допомогою ШІ-підробки.

Господар помешкання неправдиво заявив, що жінка-науковиця з Лондону завдала збитків на £12 000. Як доказ він використав дивні “фотографії”, котрі здавалися обробленими ШІ. У результаті орендаторці повернули майже £4300, а компанія, котра здавала житло, розпочала внутрішнє розслідування.

Британка забронювала однокімнатну квартиру на Мангеттені у Нью-Йорку на два з половиною місяці, щоб зупинитися там під час навчання. Втім, вона вирішила виїхати раніше, через відчуття небезпеки у цьому районі.

Невдовзі після її від’їзду господар повідомив Airbnb, що вона завдала збитків на зазначену суму. Зокрема, як доказ він представив фото тріснутого журнального столика, а також звинуватив орендаторку у забрудненні матраца сечею, пошкодженні робота-пилососа, дивана, мікрохвильової печі, телевізора та кондиціонера.

Жінка заперечила будь-які пошкодження квартири. Вона сказала, що залишила її в хорошому стані та мала лише двох відвідувачів протягом семи тижнів проживання. Ретельне вивчення двох фотографій журнального столика демонструє відмінності у пошкодженнях, що змусило жінку вважати, що вони були змінені або створені штучним інтелектом. Вона вважає, що власник таким чином помстився за дострокове припинення оренди.

ШІ “трощіть” меблі: власник житла Airbnb намагався стягнути £12 000 з жінки-науковиці за фейковий розгром

Спочатку Airbnb, «після ретельного перегляду фотографій», повідомив про необхідність відшкодування £5314 фунтів стерлінгів, з чим жінка не погодилася та подала апеляцію.

«Я повідомила їм, що можу надати свідчення очевидця, який був зі мною під час виїзду, і який може під присягою засвідчити стан, у якому було залишено майно: чисте, неушкоджене та в належному порядку. Я також чітко продемонструвала візуальні розбіжності на зображеннях того самого предмета (дерев’яного столу), наданих господарем, які мають явні ознаки підробки. Ці невідповідності просто неможливі на справжніх, невідредагованих фотографіях одного й того ж об’єкта. Це мало б одразу викликати тривогу та дискредитувати заяви господаря, якби докази були переглянуті хоча б з базовою ретельністю, але Airbnb не лише не виявила цієї очевидної маніпуляції, вони повністю проігнорували мої пояснення та чіткі докази того, що матеріал був сфабрикований», — заявила постраждала.

Через п’ять днів після того, як The Guardian порушила питання щодо цієї справи перед Airbnb, жінці повідомили, що її апеляцію було прийнято та нараховано на її рахунок £500. Коли ж вона пізніше заявила, що не збирається повторно бронювати житло через Airbnb, компанія запропонувала повернення коштів у розмірі £854 – п’яту частину вартості її бронювання. Жінка відмовилася погодитися на це та отримала відшкодування у розмірі повної вартості — £4269. Негативний відгук, який господар розмістив у її профілі, було видалено.

Чоловік, який неправдиво скаржився, вказаний на Airbnb як “супергосподар”. Він не відповів на запит про коментар. Airbnb заявила, що його попередили за порушення умов та про можливе видалення з бази, якщо надійде ще одна подібна скарга. Компанія повідомила, що не може підтвердити зображення, які він надав у скарзі. Airbnb перепросила та заявила, що буде проведено перевірку щодо подальшого розгляду справи.

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