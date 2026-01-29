“Шахеди” зі Starlink: SpaceX та Міноборони спільно працюють над проблемою

БПЛА рф “Молнія” зі Starlink / "Флеш"

Міністр оборони України повідомив про щільну співпрацю зі SpaceX з перешкоджання оснащенню “Шахедів” та інших російських дронів терміналами Starlink.





За словами Михайла Федорова у Facebook, вже через кілька годин після появи інформації про дрони рф зі Starlink в Україні Міноборони звʼязалася з компанією SpaceX з пропозиціями щодо подолання цієї проблеми.

“Вдячний Президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації. Рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої держави”, — пише Федоров.

Міністр висловив переконання, що західні технології мають допомагати демократіям захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору та знищення міст. Проте цієї зими почастішали повідомлення про супутниковий зв’язок Starlink на російських дронах.





Експерт зі зв’язку Сергій “Флеш” Бескрестнов, котрий за Федорова став радником міністра, прокоментував повідомлення у Telegram. Він зазначив ускладнення, котрі виникають з такими БПЛА: Starlink неможливо придушити засобами радіоелектронної боротьби та навіть виявити їх в польоті. розв’язання, за його словами, лежить лише в організаційній площині. До того ж вони отримують можливість віддаленого керування операторами.

“Вже маємо сотні підтверджених випадків атак БПЛА на Старлінках не військових об’єктів, а мирних тилових і фронтових міст. Включаючи житлові будинки. Фактично це тероризм із застосуванням сучасних мирних технологій зв’язку”, — пише “Флеш”.

За словами Бескрестнова, у розробці знаходиться як швидке тимчасове рішення більш системне та довгострокове. Його попередній пост містить фото російських ударних БПЛА “Молнія” зі Starlink на борту та наслідками їхніх ударів на відстані 50 км від лінії фронту. Перед тим “Флеш” писав про атаку поїзда керованими “Шахедами”, у яких теж підозрює наявність Starlink. Також він повідомив про встановлений факт використання російськими окупантами БПЛА БМ-35 з керуванням через Starlink.